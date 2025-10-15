"Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici da ugostimo predsednicu Evropske komisije gospođu Fon der Lajen, i ja danas ne mogu da obećavam ništa ljudima osim da ćemo mi da radimo požrtvovano, naporno, da pokušamo da ispunimo ono što se naziva Reformska agenda i nadam se da ćemo za sve to imati podršku Evropske unije i da će nas u Briselu po tom pitanju čuti", naveo je Vučić u video objavljenom na Instagramu i dodao: