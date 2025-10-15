TRAŽIMO REŠENJE ZAJEDNIČKI! Vučić posle posete Fon der Lajen: Ja danas ne mogu da obećavam ništa ljudima osim da ćemo mi da radimo požrtvovano i naporno
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i poručio da je za našu zemlju članstvo u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike.
"Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici da ugostimo predsednicu Evropske komisije gospođu Fon der Lajen, i ja danas ne mogu da obećavam ništa ljudima osim da ćemo mi da radimo požrtvovano, naporno, da pokušamo da ispunimo ono što se naziva Reformska agenda i nadam se da ćemo za sve to imati podršku Evropske unije i da će nas u Briselu po tom pitanju čuti", naveo je Vučić u video objavljenom na Instagramu i dodao:
"Veoma je važno i izuzetno sam zahvalan predsednici Fon der Lajen što je došla u Beograd u ovom trenutku koji za našu zemlju nije jednostavan i nije lak i nadam se da ćemo imati još susreta do kraja godine, jer ćemo morati da analiziramo sve što se zbiva i rekao bih, tražimo rešenje zajednički".