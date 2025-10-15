Slušaj vest

Pre više od 20 godina Srbija je odlučila da krene evropskim putem. I dalje putujemo. Uprkos napretku i nizu otvorenih poglavlja, a zatim i klastera, situacija se umnogome zakomplikovala usled rata u Ukrajini i ruske agresije, što je stvorilo dodatne barijere na evropskom putu.

Ipak, ti izazovi nisu učinili da se evropski kurs promeni, a dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Srbiju pokazuje da ni Evropska unija nije promenila svoju politiku proširenja prema Srbiji. To pokazuje i predviđeni plan rasta za Srbiju od oko 1,58 milijardi evra, kroz grantove i kredite, uz ispunjenje traženih reformi.

O glavnim porukama ove važne posete diskutovali su gosti "Usijanja" dr Rajko Petrović, politikolog sa Instituta za evropske studije, Milan Antonijević, pravnik i Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Investicije

Šahrimanjan Obradović je analizirala značaj posete Ursule Srbiji:

- Svaki njen dolazak nam donosi dobre vesti. Ona nikada ne dolazi praznih ruku, a EU kada dođe kod nas u posetu, a pogotovo sa ovako visokim zvaničnicima, poručuje da mi u budućnosti možemo da očekujemo priliv novca, određen deo od pomenutih 1,58 milijardi koje su opredeljene za našu zemlju. Sto miliona evra će biti za mesec dana, ali postoje određeni uslovi, a prvi je oko biračkih spiskova i zakona, kao i to da se izabere savet za REM. Direktne strane investicije će biti iz EU, ali iz onih oblasti koje su ključne za čitav svet, a tu su najpre IT i veštačka inteligencija.

Šahrimanjan Obradović je pričala o uspehu naše države:

- Meni je privuklo pažnju da ukoliko EU izdvaja sredstva i govori da će biti investicija u određenim sektorima, onda znači da smo mi kao zemlja uspeli jer smo obrazovali ljude da rade u IT sektoru, a znamo koliko je EU zahtevna da bi se takve kompanije otvarale u našoj zemlji. Naša država je pred raznim izazovima, a kako smo čuli od Ursule, EU namerava da nam pomogne da prevaziđemo energetsku krizu koju trenutno imamo.

Izazovi

Petrović je istakao pozitivne strane, ali i probleme koji su pred Srbijom:

- Pozitivno je što je osoba takve funkcije posetila našu zemlju, to pokazuje da se Srbija nalazi na svetskoj ili evropskoj političkoj mapi. Očigledno da postoje otvorena vrata za pristup Srbije u EU, dakle to nije proces koji je zatvoren ili stoji u mestu. Sa druge strane, ono što bi za nas moglo da bude problematično jeste izjava da smo našu spoljnu i bezbednosnu politiku uskladili 61% sa politikom EU i da moramo da radimo još na tome. Mi nikada nismo krili stav da kao zemlja želimo da uđemo u EU, ali sa druge strane mi smo uvek bili sumnjičavi prema usklađivanju pomenute politike do momenta dok ne bude jasno da će Srbija određene godine postati punopravna članica.

Antonijević je pričao o izostanku ministra spoljnih poslova u ovoj zvaničnoj poseti:

- Moramo da razumemo odnose pojedinih zvaničnika, a ako je u pitanju predsednica Evropske komisije onda je rank sa kojim razgovara predsednik države ili vlade. Značajno je da je naša diplomatija u Briselu prilično aktivna, ambasador Srbije pri EU je u Beogradu i prati ovu posetu, to je signal koji je dobijen od strane našeg vrha. Važno je da na operativnim sastancima ministar spoljnih poslova bude aktivan, ali na ovom konkretnom ne možemo mu zameriti jer je sigurno bilo kordinacije ko će i kako predstavljati Srbiju.

Ursula fon der Lajen je u govoru spomenula da je na Srbiji sada da napravi konkretne korake

Antonijević je pričao da li smo u stanju da sprovedemo u delo ono što je do nas za članstvo EU:

- Kao kada se učlanjujete u neki sportski klub, a ne naučite pravila tog sporta ili kluba, to je ono što nam EU često govori. U narednih nekoliko nedelja moramo da pokažemo da je moguće napraviti određene reforme.

