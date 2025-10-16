Slušaj vest

To je bilo skoro, i ako neko kaže da se ne seća, laže!

Pošto su tokom zime svojski navijali za blokade srednjih škola i poručivali da njihovu decu niko ne nagovara da podržavaju studente, u martu su roditelji srednjoškolaca pisali peticiju u kojoj se tražilo da se „prijemni ispiti za fakultete ukinu, jer su deca bila izložena stresu i nisu imala redovnu nastavu“.

Ako je prvi put bilo: „Izvinite, nismo znali da će se blokada nastave negativno odraziti na sposobnost naše dece da nastave dalje školovanje“, kako će roditelji đaka Pete gimnazije i gimnatije „Sveti Sava“ – kad za to dođe vreme – ovog puta pravdati traženje olakšica za svoju decu?

Namerno pominjemo roditelje, jer tražiti od dece da sagledaju sve posledice nepohađanja nastave je neozbiljno. Uostalom, još nikome nije palo na pamet da opravdanje za nedolazak u školu zahteva od đaka, umesto od njihovih roditelja. Drugačije rečeno: uz svo uvažavanje ličnosti novih generacija učenika, gubljenje časova je omiljeni dečji sport. Korona, nestanak struje, bolest profesora, studentski protesti – sve je podjednako dobar razlog da se ne drže časovi.

Poslednjih dvesta godina je tako.

Novo je da je politički život u Srbiji dotakao do sada nedosegnuto dno, i da se decom na političkoj sceni manipuliše na do sada neviđen način. Osnovci i srednjoškolci su proglašeni za relevanatan politički subjekt, a njihovo izbegavanje da odgovaraju na času podignuto je na nivo političkog stava. Da vidimo kako to izgleda u praksi.

Učenicima koji tek u trećem razredu gimnazije imaju lekciju: „tipovi državnog uređenja“ priznaje se sposobnost da procenjuju različite političke opcije u Srbinji i na osnovu toga podrže, je li, blokadersku.

Pre nego što nauče koliki je koren iz devet smatraju se kvalifikovanim da odlučuju o kvalifikacijama direktorke i dozvoljava im se da biraju koji će im profesori predavati!

Koga, bre, vi zezate?

„Fizička blokada Pete gimnazije“ izvedena je po već izlizanom blokaderskom obrascu. Ne znamo ko je upao u zgradu, koliko među njenim blokaderima ima odraslih i odakle su, ni da li među njima uopšte zaista ima đaka Pete gimnazije. Ako ih ima, iz kojih su razreda i da li je neki roditelj petnaestogodišnjaka ili petnaestogodišnjakinje dozvolio da mu dete spava na madracu u školskom hodniku…

Opet pominjemo roditelje, jer od vođa blokaderskog pokreta koji skoro godinu dana pustoši Srbiju, onih koji su decu gurnuli u ovu avanturu ne očekujemo nikakvo objašnjenje.

U besprizornoj sebičnosti s kojom nastoje da ostvare svoj cilj – rušenje legalno izabrane vlasti u Srbiji bez obzira na posledice, blokaderski ideolozi ne vode računa o stvarnim interesima najmlađih.

Zarad mobilizacije širokih slojeva građana, decu koriste kao patetičnu scenografiju ili, što je još gore, kao sredstvo pritiska na sve koji ne dele njihove ideje i namere.

Kurir je već pisao o skandaloznim dečjim pozorišnim predstavama u kojima se „pumpa“, i o emisiji na Javnom servisu u kojoj dete rečnikom neprimerenom njegovom uzrastu izgovara parole podrške blokaderima.

Blokade srednjih škola viši su nivo, kako po širini obuhvata, tako i po razornom efektu posledica koje će imati po decu.

Na svim drugim frontovima blokaderi gube, i sve njihove aktivnosti svele su na pretnje mitingom zakazanim za 1. novembar, i na blokade gimnazija.

BLOKADERI