Slušaj vest

Sastanak će se održati u 10 časova, u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

Vučić je pre dve godine, prilikom posete Kini, obišao Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu, na čijem čelu je bivša ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo.

- Velika je čast za mene i zadovoljstvo što sam u prilici da posetim Kineski institut za međunarodne studije, na čijem čelu je gospođa Čen Bo. Ona nam mnogo nedostaje u Beogradu, ali se nadam da će nam ovde biti još od veće pomoći, jer ćemo moći da koristimo značajna iskustva, ocene, procene, kao i naučne radove velike NR Kine i ovog Instituta - rekao je Vučić tada.

Delegaciju predvodi Čen Bo, bivša ambasadorka Kine u Srbiji i predsednica Instituta

Kurir.rs/Foto: Arhivska fotografija

Ne propustitePolitika"VELIKA ČAST I ZADOVOLJSTVO" Predsednik Vučić sa Čen Bo obišao Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu (FOTO)
screenshot-20231018-070504-copy22.jpg
Politika"DO SLEDEĆEG SUSRETA, DRAGA NAŠA PRIJATELJICE": Predsednik Vučić ispratio ambasadorku Čen Bo na aerodromu (FOTO)
1234.jpg
Politika"SRBIJA ĆE ZAUVEK BITI NJENA DRUGA KUĆA" Predsednik Vučić sa ambasadorkom Čen Bo na oproštajnom ručku (FOTO)
av.jpg
PolitikaŠTA JE AMBASADORKA SVE NASPREMALA ZA KINESKU NOVU GODINU: Ovako je izgledala porodična trpeza za doček u kući Čen Bo (VIDEO)
cen-bo.jpg
DruštvoPEVAČ IZ SRBIJE ZAPEVAO U KINESKOM NOVOGODIŠNJEM PROGRAMU! Tu je i harmonika! Na državnoj TV milijarde čule ovu našu pesmu (VIDEO)
tamo-daleko.jpg
PolitikaDANAS SAM SPREMILA SVOJE MESEČEVE KOLAČE! Kineska ambasadorka pokazala kako u kuhinji mesi poslasticu za praznik! (VIDEO)
asdasfg.jpg
DruštvoKINESKA AMBASADORKA PRVI PUT U ŽIVOTU FARBALA JAJA NA STARI SRPSKI NAČIN: Pogledajte kako se sjajno snašla (VIDEO)
ambasadorka.jpg
PolitikaŠOK! DA LI STE IKADA ČULI KAKO SRPSKI GOVORI AMBASADORKA KINE: Za nevericu, čisto i skoro bez akcenta! (VIDEO)
obrenovac-vucic-foto-tanjug-filip-kraincanic-6.jpg

 ČEN BO PONOVO U SRBIJI

"VUČIĆEVA DIPLOMATIJA NE MOŽE DA SE POREDI NI SA JEDNIM ZVANIČNIKOM" Anđelković i Miškeljin: Sankcije NIS-u kao primer, na čelu sa njim uspeli smo odlaganje Izvor: Kurir televizija