ČEN BO PONOVO U SRBIJI: Predsednik Vučić danas sa delegacijom Kineskog instituta za međunarodne studije na čijem je ona čelu
Sastanak će se održati u 10 časova, u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.
Vučić je pre dve godine, prilikom posete Kini, obišao Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu, na čijem čelu je bivša ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo.
- Velika je čast za mene i zadovoljstvo što sam u prilici da posetim Kineski institut za međunarodne studije, na čijem čelu je gospođa Čen Bo. Ona nam mnogo nedostaje u Beogradu, ali se nadam da će nam ovde biti još od veće pomoći, jer ćemo moći da koristimo značajna iskustva, ocene, procene, kao i naučne radove velike NR Kine i ovog Instituta - rekao je Vučić tada.
Delegaciju predvodi Čen Bo, bivša ambasadorka Kine u Srbiji i predsednica Instituta
Kurir.rs/Foto: Arhivska fotografija
