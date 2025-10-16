Slušaj vest

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da između Srbije i Rusije postoji ugovor i saglasnost o gasnom aranžmanu, koji podrazumeva da će snabdevanje biti stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni, precizirajući da je u pitanju ugovor "najvišeg nivoa", koji je dugoročan.

"Gasnu sferu smatramo jednom od najvažnijih u našoj raznorodnoj saradnji sa Srbijom. Ona se tiče svakog čoveka, porodice, domaćinstva u Srbiji, znači, ima i humanitarnu dimenziju. A kada takva dimenzija postoji, tada još ozbiljnije pristupamo problemu. U Rusiji se dobro zna da je sa gasnom sferom u značajnoj meri povezan ekonomski razvoj Srbije, planovi predsednika Vučića da se on nastavi ubrzanim tempom", rekao je Bocan-Harčenko za današnje izdanje Večernjih novosti.

Dodao je da Rusija želi da Srbija ima stabilno snabdevanje gasom, uz najbolju cenu koja je moguća, navodeći da je ubeđen da je odluka da gasni aranžman traje do Nove godine, doneta iz komercijalnih i tehničkih razloga.

O sankcijama NIS-u

Kada je reč o američkim sankcijama Naftnoj infustriji Srbije (NIS), Bocan-Harčenko je rekao da je Rusija razume problem i svesna je svoje odgovornost u smislu "Gasproma", kao vlasnika kompanije.

"Predsednik Vučić je u ponedeljak imao sastanak sa šefom 'Gaspromnjefta' Aleksandrom Djukovom, bio je tu i prvi zamenik ministra energetike Rusije Pavel Sorokin, pričali su temeljno o svemu. Ovaj sastanak je potvrda da sa naše strane postoji razumevanje da je u pitanju veoma ozbiljan problem", naveo je Bocan-Harčenko.

Ukazao je da su Rusi u stalnom kontaktu sa rukovodstvom NIS-a i su pripremili sve što je neophodno. Naglasio je da će svaki razgovor o tome kako kompanija da preži vi ovu situaciju, ostati u okvirima ugovora iz 2008. o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede između vlada Rusije i Srbije.

On je ocenio da su američke sankcije NIS-u i udarac protiv Srbije, verovatno zbog toga što naša zemlja nije uvela sankcije Rusiji.

"Bio sam iznenađen kako se u medijama tumači pitanje američkih sankcija NIS-u, jer se rasprava uglavnom vodi oko toga šta će učiniti Rusija i kako će se one odraziti na odnose naših dveju zemalja. Kao da uopšte ne postoje SAD koje su te koje su uvele sankcije protiv kompanije koja je stub srpske privrede, obezbeđuje energente za zemlju i narod, a koju je NATO tokom agresije 1999. skoro uništio", rekao je ruski ambasador.

O obojenoj revoluciji

Govoreći o kritikama dela opozicije da se izjavom ruskog predsednika Vladimira Putina da je dobio saznanja tamošnjih obaveštajnih službi da Zapad u Srbiji sprovodi obojenu revoluciju, Rusija direktno svrstala na stranu vlasti, Bocan-Harčenko je rekao da Rusija sarađuje sa legitimnim institucijama, podsećajući da Srbija ima predsednika kojeg su građani izabrali na izborima, legitimnu Vladu u Skupštinu.

"Kada je reč o opoziciji, imamo kontakt sa pojedinim strankama kojima je cilj razvoj Srbije, normalan dijalog i konstruktivno ponašanje. S druge strane, nemamo interesa da gradimo kontakte sa nekim ko ne želi dijalog, već samo tenzije unutar Srbije", naveo je.

Na pitanje da li u Srbiji može da se dogodi prevrat kao svojevremeno na Majdanu i da li bi nakon toga Rusija bila potpuno istisnuta sa Balkana, Bocan-Harčenko je naveo da su i srpski predsednik i ruska obaveštajna služba rekli da se u Srbiji dešava pokušaj obojene revolucije čiji ishod treba da bude prevrat, odnosno državni udar kako bi neki ljudi nelegitimnim putem došli na čelo vlade i države.

"Predsednik je više puta rekao da su izbori put za dolazak na vlast, ali kad za njih dođe vreme, a ne zato što to neko želi odmah. Stvarno, ne možete reći hoćemo izbore, ali ako vlast opet pobedi, mi nećemo priznati rezultate već ćemo proglasiti nelegitimnim. Ovo je, između ostalog, jedna od karakteristika obojene revolucije kad pozivate na izbore čije rezultate unapred proglašavate", ukazao je Bocan-Harčenko.

Naveo je da bi prevrat bio štetan razvoj događaja za Srbiju, izražavajući nadu da do toga neće doći, ali je dodao sa druge strane da je teško zamisliti da je završeno sa blokadama.

"Biće tu još pokušaja", rekao je ruski ambasador.

O KiM

Na pitanje da li Srbija i dalje da računa na podršku Moskve u Savetu bezbednosti UN oko AP Kosova i Metohije, gde se naredne nedelje održava sednica o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, Bocan-Harčenko je naveo da je stav Rusije oko AP KiM dosledan i čvrst, zasnovan na međunarodnom pravu i prijateljskom odnosu prema Srbiji.

Istakao je da će Rusija na ovom zasedanju reći sve što misli i šta traži, a to je pre svega da se pitanje Kosova da se vrati pod okrilje SB i UN.

"Sada je potpuno jasno da od dijaloga o normalizaciji pod pokroviteljstvom EU nema ništa. Nije došlo do implementacije ključnih dogovora, pre svega do osnivanja Zajednice srpskih opština

"Želimo da pružimo pomoć u svakoj situaciji, pogotovo kada se radi o kosovskom problemu. Kurti sprovodi puzajuće etničko čišćenje Srba na severu, a i u drugim delovima Kosova, vrše se napadi na verske objekte SPC", naveo je Bocan-Harčenko.

