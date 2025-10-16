SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE SE NASTAVLJA: Poslanici danas raspravljaju o amandmanima na zakon za EXPO 2027
Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.
Sednica će biti nastavljena u 10 časova, a prvi sat poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije.
Poslanici su danas završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i na Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Skupština u nastavku rada treba da razmatra amandmane na Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.
Poslanici su u utorak završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije počela je u utorak, 7. oktobra, a na dnevnom redu je 48 tačaka.
Poslanici su 9. oktobra završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.
Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.
Kurir Politika