Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Sednica će biti nastavljena u 10 časova, a prvi sat poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije.

Poslanici su danas završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i na Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Skupština u nastavku rada treba da razmatra amandmane na Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Poslanici su u utorak završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije počela je u utorak, 7. oktobra, a na dnevnom redu je 48 tačaka.

Poslanici su 9. oktobra završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.

Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.