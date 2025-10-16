Slušaj vest

Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je "ideja koja stoji iza priče o policijskom prebijanju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta da se manipuliše žrtvom, te da se tako stekne osnov za političku mobilizaciju i da se ponovo omasove protesti".

Kako je Dejan Vuk Stanković rekao, "to je rađeno pred posetu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, jer je trebalo prikazati da je država represivna".

- Da se prikaže da je vlast suprotstavljena osnovnim načelima demokratije i političkog pluralizma i da prekomerno upotrebljava silu - rekao je Stanković i dodao da je "žrtva trebalo da bude simbol otpora takve vlasti". On je rekao da "deluje kao da neko želi permanentnu krizu u Srbiji".

Podsetimo, studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi objavili su na svojim nalozima na društvenim mrežama da je njihovu koleginicu policija "otela, pretukla i zlostavljala". MUP se dva puta oglasio na ovu temu rekavši da policijski službenici prema A.P. uopšte nisu postupali niti je bila u prostorijama PU za Grad Beograd.

Juče se oglasio i Dačić pročitavši izjavu studentkinje A.P. koju je postavila na svom Instagram nalogu u kojoj je rekla da je njeno ime zloupotrebljeno i da je informacija o njenom povređivanju neistinita.

