Predlog da sudija Prvog osnovg suda u Beogradu Bratislave Kolović Nedović bude predložena za člana Visokog saveta sudstva, institucije koja odlučuje ko će suditi u ovoj zemlji, jedna je od najvećih sramota srpskog pravosuđa u poslednje vreme, tvrde sagovornici Kurira iz srpskog pravosuđa.

- Pravosuđe u Srbiji očito danas bere plodove takozvanih „reformi“ koje su demokrate započele 2009. godine, politički skrojenog sistema koji je umesto najboljih nagradio najposlušnije. Upravo iz tog sistema iznikla je i najnovija sramota, da za člana Visokog saveta sudstva, institucije koja odlučuje ko će suditi u ovoj zemlji, bude predložena osoba koja je devet godina studirala privatni fakultet koji u vreme njenog diplomiranja nije čak ni imao akreditaciju - objašnjava naš sagovornik zbog čega veliki deo struke ovaku odluku smatra skandaloznom.

Prema njegovim rečima, Bratislavu Kolović Nedeljković, navodno je lično predložila Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog suda.

- Umesto da se o takvom kadru, vrlo sumnjivog obrazovanja, povede rasprava o odgovornosti i razrešenju, imajući u vidu vremenski tok kada je stekla neakreditovanu diplomu, privatnog fakulteta poznatog i kao "fabrika diploma", danas se u najvišim pravosudnim krugovima odlučuje o njenoj kandidaturi za Visoki savet sudstva, kao da je reč o vrhunskom stručnjaku, a ne o simbolu sistema koji je u potpunosti degradirao pravosuđe - dodaje naš sagovornik.

Prvi osnovni sud Foto: Dado Đilas

Fakultet koji je završila, „Pravni fakultet za privredu i pravosuđe“ u Novom Sadu, objašnjava, dobio je akreditaciju tek 10. jula 2009. godine, dok je ona diplomu stekla 2008. godine, kada ta ustanova nije imala ni formalno pravo da izdaje diplome.

- Umesto pitanja kako je moguće da se sa takvom diplomom položi pravosudni ispit i uđe u sistem, njena lojalnost je nagrađena kandidaturom za jednu od najviših pozicija u sudstvu. Kolege iz Prvog osnovnog suda navode da Kolović nikada nije imala nijedan veliki predmet, šta više, dodaju da je njeno zaduženje uglavnom u internim raspodelama administrativnih poslova, budući da "nije zaista pravnik", ali da se dobro pokazala u organizaciji proslava. Ipak ona ima uredno vođene tabele i redovno prisustvo - dodaje sagovornik iz pravosuđa.

Posle afere sa Snežanom Bjelogrlić, sudijom koja je tokom svog mandata u VSS postavila sopstvenog supruga za predsednika suda u Ivanjici, Vasović je, tvrde sagovornici, morala da pronađe novo, „čisto“ lice.

- Iako joj nedostaje formalno znanje i obrazovanje, iza nje stoji Jasmina Vasović, žena koja već dugo drži u rukama sve konce kadrovske kontrole u sudstvu, i čije se ime nalazi u gotovo svakoj priči o uticaju, sukobu interesa i oblikovanju sudske scene. A ono što ih sve vezuje jeste da su obe iz Čačka, grada koji je poslednjih godina postao neformalno uporište Vasovićkinih kadrova u pravosuđu - tvrdi on.

Međutim, kako dodaje, sudije smatraju da je "čisto lice" ne samo da je sramota za struku, nego ponižavajuća poruka svima koji su godinama zaista učili i radili, verujući da se znanje isplati da u ovakvom pravosudnom sistemu, znanje ne znači ništa ako nema „pokrovitelja“.

Ono što dodatno baca senku na ovaj fakultet jeste niz afera koje su ga pratile godinama. Upravo „Privredna akademija“ u Novom Sadu, pod čijim okriljem deluje ovaj pravni fakultet, bila je u centru skandala zbog spornih doktorskih diploma koje su izdavane u vreme kada ustanova nije imala akreditovane magistarske studije.