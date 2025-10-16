"Naš stav je bio da ne uvedemo u Ruskoj federaciji sankcije. Mi treba da podsetimo i na činjenicu da su nama sankcije uvođene devedesetih godina. Ja govorim vrlo objektivno. Mi treba da ukažemo na našu ključnu ulogu, koja je za Ruse mnogo važnija. Ono što smo mi njima obezbedili je kupovina 10 godina, gde se Zapad opsesivno bavi ovim područjima. Gde smo mi primili udar koji je namenjen Rusiji. Vi se sećate kada je Putin kazao prilikom svoje prve inauguracije, "Gledao sam šta se desilo Srbima tokom 99. godine i tada sam shvatio kako je Zapad nama sudbinu namenio." I recimo ovaj Harari, kao jedan od ideologa levo-liberalnog kursa, kaže da smo mi, bukvalno, odnosno da je Zapad omogućio i Rusiji i Kini da konsoliduju svoje snage, pre svega Rusiji, jer se opsesivno bavio Srbijom. I to je tih 10 godina koje su spasle Rusku federaciju, odnosno dale priliku da se uspostavi multipolaran svet.