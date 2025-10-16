Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se javnosti povodom još jedne laži i obmane blokadera.

- Povod za današnju konferenciju je još jedna laž i obmana blokadera. 15. marta imali smo užasnu laž o zvučnom topu, da je država, aludirajući na predsednika, naredila upotrebu uređaja koji nikada nije ni korišćen i zdravstveno ugrozila građane na tom skupu. Ljudi se posle 48 sati javljaju lekaru, dva dana posle su kroz društvene mreže motivisali da se prijave da imaju posledice. Posle toga, ta priča iščezava, i niko nažalost od strane tužilaštva ne reaguje. Čak ni mi iz SNS nismo bili istrajni da se to istraži. Onda događaji u Bačkoj Palanci, Vrbasu, Valjevu, 12., 13. i 14 avgusta, da je policija pretukla dečaka u Valjevu, a onda isti mediji izvešavaju da je dečak preminuo od posledica pribijanja. Onda se preskače i ta laž. A onad ovih dana imamo da je studentkinja Anja Pušković oteta, kidnapovana, pretučena u policiji. Da se stvara utisak da policija kidnapuje sopstvene građane, da se uznemiri javnost, da se stvore podele i da blokaderi mobilišu što više ljudi - kaže Vučević.

Lider SNS ukazao je na obmane, prevare blokadera u prethodnih 11 meseci.

- Neverovatan broj spinova, obmana, prevara. Postavlja se pitanje kada ćemo se kao države izlečiti od te bolesti. Ako pričamo o vladavini prava, demokratiji, neko ko radi ove stvari, mora da odgovara - rekao je Vučević.

On se još jednom upitao kada će odgovarati oni koji su odgovorni za "tri najveće i najkrupnije laži".

Vučević se zahvalio svim građanima koji su prisustvovali skupovima protiv blokada.

- Jedanaes i po meseci su nam pojeli kao skakavci. Mislim da niko više nema dilemu kakva je prevara učinjena građanima Srbije. Kada dođu izbori, građani će odlučiti za koga su. Na proleće nas čekaju izbori u devet lokalnih samouprava - kazao je predsednik SNS-a.

Još jedno je istakao da traži odgovornost za one koji su obmanjivali građane Srbije.

O Pajtićevoj izjavi da Vučić neće dobrovoljno otići sa vlasti

- On je čovek koji iz senke vodi sve ono što se dešavalo u Vojvodini. Svi idu da se posavetuju sa njime. To pokazuje njihovu nemoć, slabost i želju da nešto urade protiv Vučića, a ne znaju kako da to sprovedu. Vučić ima pun mandat. Da li će skratiti pa da imamo parlamentarne i predsedničke izbore, ali da dobrovoljno siđe sa mesta predsednika Srbije, ne vidim ni jedan razloga. Pajtiću ostaje samo da mašta i da sanja.

O situaciji u regionu