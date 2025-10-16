Slušaj vest

Forum pravnika Srbije obratio se Visokom savetu tužilaštva i Izbornoj komisiji Visokog saveta tužilaštva sa zahtevom da, u skladu sa članom 8. Pravilnika o postupku izbora člana Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca, na internet stranici Saveta objavi jedinstveni birački spisak koji vodi Izborna komisija, navodi se u saopštenju tok strukovnog udruženja.

- Pravilnik izričito propisuje da Izborna komisija vodi jedinstveni birački spisak, koji predstavlja javnu ispravu, da se isti redovno ažurira i objavljuje na internet stranici Saveta, kako bi se obezbedila puna transparentnost izbornog procesa i ostvarilo pravo javnih tužilaca na uvid, kao i pravo na zahtev za ispravku, izmenu ili dopunu podataka - navodi se u saopštenju.

Međutim, kako navode iz Foruma pravnika, do današnjeg dana birački spisak nije javno dostupan, što u praksi onemogućava javnost postupka i kontrolu tačnosti podataka o licima koja imaju pravo glasa.

- Forum pravnika Srbije smatra da je objavljivanje ovog spiska osnovni preduslov zakonitosti i legitimnosti izbornog procesa, kao i očuvanja integriteta Saveta i poverenja stručne i opšte javnosti u fer sprovođenje izbora. Podsećamo da, iako član 9. stav 4. Pravilnika predviđa da Izborna komisija zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora, činjenica da je reč o jedinstvenom spisku koji se redovno ažurira nalaže da on bude javno dostupan svakom javnom tužiocu tokom čitavog izbornog procesa - navodi se.