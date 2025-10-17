Slušaj vest

Informacija da je jedna studentkinja navodno povređena od strane policijskih službenika brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala oštre reakcije. Međutim, ispostavilo se da je ta tvrdnja netačna. Tim povodom oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio da je u pitanju ozbiljna manipulacija i da insistira da se ova stvar ispita do kraja.

- To je pripremano pred dolazak visokih zvaničnika EU kako bi se Srbija predstavila kao zemlja sa policijskom torturom. Insistiram da se ova stvar ispita do kraja, da se utvrde da li je bila u policiji, da li je povređena, i ko je taj ko je izvršio ovu manipulaciju. Taj treba da odgovara za lažno optuživanje policije - kaže Dačić.

Navode je demantovala i sama studentkinja koja se našla u centru ove priče. Ona je javno poručila da njen identitet nije samo zloupotrebljen, već i da je dovedena u opasnost zbog nečega s čim nema veze.

- Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika, što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita - nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način, čime su ljudi bili dovedeni u zabludu, a ja u opasnodst - kaže studentkinja.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Blažo Marković, "Novi ljudi, nova snaga Srbije", kao i Milan Popović, advokat.

Marković: Sve se snima, imamo dokaze putem kamera

Marković navodi da nije u pitanju krađa identiteta, već je problem krenuo od medija koji su obaveštavali Policijsku upravu o ovakvim povredama:

- Specijalno je obavešten MUP da se prijavila osoba koju je navodno tukla policija i da je advokat savetovao da ne daje izjave- Meni je ovo interesantno jer ovakve laži nisu samo sada, već imamo i dete od 14 godina. To je podizanje medijske tenzije radi izazivanja građanskog rata u Srbiji - kaže Marković.

Foto: Kurir Televizija

On navodi da je ova mlada osoba shvatila da je situacija krenula u pogrešnom pravcu i demantovala, pa je dodao:

- Ako sam ja zagrižen protiv vlasti, ja kao običan građanini ne bih mogao da verujem ni u demant. Njena prva izjava, da je vezana, privedena, pretučena, moramo krenuti od medijske grupe da li je tačno to što su prijavili. Mora se izvršiti istraga i medicinske kuće. Postoje kamere da je ulazila i izlazila, sve se snima danas - kaže Marković.

Marković kaže da ovaj demant ništa ne znači, pa je pohvalio i angažovanje ministra unutrašnjih poslova.

Milan Popović Foto: Kurir Televizija

Popović: Pominjanje imena nije krivično delo

Popović kaže da samo korišćenje tuđeg imena samo po sebi nije krivično delo:

- Naše zakonodavstvo to nije propisalo kao specijalno krivično delo, uvek se vezuje za svrhu koju se koristi. Ako se ja sada predstavim kao neko drugi, to nije krivično delo, ali ukoliko sam ja imao lošu nameru, onda to postaje krivično delo. Veliki je upitnik oko cele situacije - kaže Popović.

Treće tužilaštvo je pokrenulo postupak i zatražilo dokumentaciju kako bi ispitalo da li postoji elemenata za izazivanje panike i nereda, ali Popović ističe da akcenat nije na imenu i prezimenu već na navodnom prebijanju studentkinje.

