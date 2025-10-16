Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje neodgovorno i zlonamerno delovanje medija N1 i Nova.rs, koji danima šire laži, paniku i uznemiravaju javnost fabrikovanim vestima.

Njihova poslednja izmišljotina o „prebijenoj devojci“ još jednom pokazuje da ti portali ne prezaju ni od čega kako bi izazvali haos i narušili poverenje građana u institucije i državu. Čak i nakon što je devojka sama demantovala navode, oni su nastavili sa objavama laži i spinova.

ANS poziva Tužilaštvo da reaguje i zaštiti građane od medijskih manipulatora koji otvoreno rade protiv interesa Srbije.
Dosta je bilo laži, straha i mržnje – istina mora da pobedi!

