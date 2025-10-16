Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Tokom dela sednice za poslanička pitanja, poslanici su postavljali pitanja članovima Vlade o prosveti, zdravstvu, evidentiranju nepokretnosti Srba u AP KiM, stanju u Vojsci Srbije, kao i postupanju policije tokom protesta.

Petar Bošković iz poslaničke grupe Srbija centar Srce je tokom svog obraćanja izneo kritike na račun vlasti po pitanju tretiranja Vojske Srbije, tvrdeći da vojne nadoknade nisu povećane u poslednjih 14 godina.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić je, odmah odreagovala na uvredljive navode Boškovića da se vlast, kako kaže, "igra sa inteligencijom svojih birača, što nije teško". Brnabić je istakla da je on prvi poslanik koji je uspeo da iz poslaničke klupe uvredi 2,3 miliona građana.

"Vi ste prvi narodni poslanik koji je uspeo da sa mesta narodnog poslanika uvredi 2,3 miliona građana", rekla je Brnabić.