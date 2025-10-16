Aljbin Kurti je jutros poslao 2 kamiona i 4 hamera tzv. KBS na sever Kosova i Metohije. Snage tzv. KBS poslate su u severno deo Kosovske Mitrovice i snimljene su na ulazu u ovaj grad, u blizini pumpe, saopštila je Kancelarija za KiM.

- Kurti je snage KBS poslao dan nakon posete Ursule Fon der Lajen koja je od Prištine zahtevala da hitno deeskalira situaciju u pokrajini, čime je po ko zna koji put povukao eskalatorni potez kojim se oglušuje o zahtev Evropske unije i međunarodne zajednice. Kurti zvecka oružjem na severu Kosova i Metohije posle njegovog debakla na lokalnim izborima i snažne pobede Srpske liste, naročito na severu, poručujući na ovaj način da ne želi ni mir ni suživot već novi progon Srba - stoji u saopštenju Kancelarije za KiM. Oni navode i da zahtevaju hitnu reakciju međunarodne zajednice i momentalno povlačenje snaga tzv. KBS sa severa KiM, kao i jasnu reakciju Kfora i odgovor ko je dozvolio i dopustio da tzv. KBS uđe na sever KiM.