KURTI POSLAO HAMERE NA SEVER KOSOVA I METOHIJE Oglasila se Kancelarija za KiM: Ovo je direktno kršenje čvrstih garancija NATO
Aljbin Kurti je jutros poslao 2 kamiona i 4 hamera tzv. KBS na sever Kosova i Metohije. Snage tzv. KBS poslate su u severno deo Kosovske Mitrovice i snimljene su na ulazu u ovaj grad, u blizini pumpe, saopštila je Kancelarija za KiM.
- Ovo je direktno kršenje čvrstih garancija NATO da snage takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga ne smeju bez dozvole Kfora da kroče na sever KiM.Te pisane garancije je potvrdio i sam Aljbin Kurti - saopštila je Kancelarija za KiM.
Kako kažu u Kancelariji za KiM, "reč je o opasnoj pretnji po srpski narod na severu Kosova i Metohije koje mogu da imaju nezapamćene posledice".
- Kurti je snage KBS poslao dan nakon posete Ursule Fon der Lajen koja je od Prištine zahtevala da hitno deeskalira situaciju u pokrajini, čime je po ko zna koji put povukao eskalatorni potez kojim se oglušuje o zahtev Evropske unije i međunarodne zajednice. Kurti zvecka oružjem na severu Kosova i Metohije posle njegovog debakla na lokalnim izborima i snažne pobede Srpske liste, naročito na severu, poručujući na ovaj način da ne želi ni mir ni suživot već novi progon Srba - stoji u saopštenju Kancelarije za KiM. Oni navode i da zahtevaju hitnu reakciju međunarodne zajednice i momentalno povlačenje snaga tzv. KBS sa severa KiM, kao i jasnu reakciju Kfora i odgovor ko je dozvolio i dopustio da tzv. KBS uđe na sever KiM.
