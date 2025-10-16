Slušaj vest

Danka Nešović, vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije, govorila je za Kurir televiziju o blokadi škole u kojoj je direktor.

- Zahtevi nemaju veze sa učenicima. Zahtevi o mojoj smeni su zahtevi koji postoje od mog stupanja na dužnost februara meseca. Doživljavaju me kao eksponenta države koji je postavljen kako bi ugušio revoluciju, što je netačno. Država postavlja direktore u cilju vođenja ustanove u skladu sa zakonom i normalizacije rada i nastavnog procesa. Ovo su zahtevi dela roditelja i nastavnika. Deca su iskorišćenja za političku mašineriju koja je aktivna u Petoj gimnaziji. Ovo je priprema za prvi novembar, ovo je stara priča.

Ona se osvrnula i na konkretne zahteve:

- Traži se povratak nastavnika posle mesec i po dana. Imali smo 23 nastavnika na bolovanju u septembru. Da li mislite da je to realan prikaz stanja ili vid obstrukcije? Stupanjem na dužnost moja bezbednost e ugrožena i to se nastavlja. Mržnja koju generišu pojedini roditelji i nastavnici i izvođenja neistina o meni nema utemeljenje - kaže Nešović.

Uroš Piper, nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar, govorio je o najavljenom protestu zakazanom za prvi novembar, u Novom Sadu, na godišnjicu tragedije pada nadstrešnjice na Železničkoj stanici u ovom gradu, kada je život izgubilo šesnaestoro ljudi.

Piper: Postoji opasnost od pokušaja sabotaže infrastrukture

Pokušaji diskreditacije policije i sinhronizovani pozivi na društvenim mrežama od strane blokadera se nastavljaju, a Piper upozorava na pokušaj "Majdana 2".

- Dan pred dolazak predsednice Evropske komisije počela je blokada Pete beogradske gimnazije, a dan pre lažna informacija o prebijanju studentkinje. Naredne dve nedelje su jako bitne. Prva tačka o kojoj govorim se već desila, a to je da se mediji oglašavaju da im stižu anonimne pretnje - kaže Piper.

Piper dodaje da je moguće da će reći da su prebijeni neki od ljudi na studentskoj listi, navodne pretnje novinarima, izmišljene priče o otkrivanju pretnji tužiocima ili sudijama koji su na strani obojene revolucije i slično.

- Ono čega se treba plašiti i verujem da BIA radi na tome, ne sme se pokušati ozbiljniji akt sabotaže na infrastrukturnim objektima, školama, bioskopima, domovima zdravlje, pad nadstrešnjice ili plafona u cilju toga da ponovo budu žrtve i podignu ponovo energiju koja je potpuno ugašena što se tiče protesta - kaže Piper.

Piper kaže da su blokaderi svesni da je kraj protesta i pokušaja obojene revolucije, pa se zato boji da će priteći ekstremnim metodama borbe.

Kojčić: Narod shvata da opozicija politiku zasniva na lažima

Na ovu temu svoj komentar je dao i Dragoljub Kojčić, politički filozof:

- Kao društvo se nalazimo pred izborom. Ono što nudi opozicija, odnosno iracionalnost, politika ne na osnovu programa i ideja, već laži, insinuacija, klevetanja. Išli su biciklama u Strazburg, klevetanje u trenutku dolaska Ursule fon der Lajen - kaže Kojčić.

On podseća na demonstracije u Valjevu kada je jedna zgrada paljena samo zato što se u podrumu nalazila prostorija vladajuće stranke.

- Plasirali su i laž da je neki mladić ubijen. U nedostatku ideja oni se koriste fikcijama i lažima, to je iracionalno društvo. To sve rade i sa pokušajem sa pričom o prebijanju studentkinje.

Kojčić kaže da ovo izaziva kontra efekat i da narod shvata da oni nemaju nikakvu istitnitu politiku zasnovanu na argumentima, već na lažima, što pokazuje i činjenica da je studentkinja čije se ime našlo u centru priče o navodnom prebijanju policije i sama demantovala ove tvrdnje.

