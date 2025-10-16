Slušaj vest

Povodom prozivki na današnjoj sednici poslanika Uroša Đokića iz Narodnog pokreta Srbije, predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da nema komentar.

Đokić je govorio o sinu Miloša Vučevića, kao i sinu predsednika Aleksandra Vučića- da su njihova zanimanja to što su deca Vučevića i Vučića i poručio da to najbolje govori o nevaspitanju i kukavičluku opozicije.

"Nemam komentar. To najbolje govori o njima. Ja ne znam imena njihove dece. To govori o njihovom nevaspitanju, kukavičluku. To ne učite u politici ili stranci, nego u kući", izjavio je Vučević na konferenciji za novinare u prostorijama SNS-a.

Vučević je naglasio da to da li je neki mladi čovek koji je punoletan odlučio da se bavi poslom kojim se bavi otac, majka, sestra, ne znači da je bolji ili gori zbog toga.

"Ja ne mislim ni da je bolji ni gori. Ni Danilo Vučić ni Mihailo Vučević. Pustite ih da žive i da pokažu kakvi su. Oni su pre svega dobri ljudi. Nikada ne bih išao na njihove adrese, ja im to nikada neću zaboraviti", kazao je Vučević.

On je dodao i da će vreme pokazati da li će njihova deca biti uspepšna u svojim poslovima.

"Ja ne znam, ponavljam imena njihove dece i želim im sve najbolje, nikada ne bih išao na njihove kuće i adrese, na njihove stanove i uznemiravao njihove porodice. Oni su to nama radili i neka se niko ne naljuti i ja im to nikada neću zaboraviti. Ali to je moje pravo", kazao je Vučević.