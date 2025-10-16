"Zdravlje naših građana nam je na prvom mestu"

- Srbija je zainteresovana za ovu najnapredniju vrstu terapije i potencijalna saradnja na ovom polju sa našim ruskim partnerima predstavlja ogroman korak ka podizanju standarda dijagnostike i lečenja u našoj zemlji.

- Za nas je ulaganje u brz i pouzdan pristup najsavremenijim rešenjima u oblasti onkologije jedan od prioriteta i zato sam izrazio punu spremnost naše zemlje na kontinuiranu saradnju koja može da doprinese razvoju i eventualnoj proizvodnji i primeni ove vakcine u našoj zemlji, uz poštovanje najviših svetskih standarda u pogledu bezbednosti i etike.

- Zdravlje naših građana nam je na prvom mestu, a pre svega blagovremeno prepoznavanje bolesti i odgovarajuća lekarska nega. Zbog toga sam zahvalan našim ruskim prijateljima, koji su sa nama podelili ovo otkriće od najvećeg značaja za očuvanje života najtežih bolesnika, poručio je predsednik Vučić koji se sastao s Aleksandrom Gincburgom, direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „Gamaleja“ i Andrejem Kaprinom, generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju.