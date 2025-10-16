Slušaj vest

Goran Vesić, bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prošle nedelje je otpušten iz privatne bolnice i prebačen u kućni pritvor koji mu je ranije određen, potvrđeno je "Blicu".

Goran Vesić je u stabilnom stanju i bolničko lečenje više nije neophodno.

Vesić je, prethodno, početkom meseca trebalo da bude otpušten, ali je, pred otpust, iznenada dobio visoku temperaturu, pa je zadržan do nedavno.

Podsetimo, u protekla tri meseca, od kako se našao na listi onih koji su pod istragom povodom "malverzacija na projektu rekonstrukcije srpske pruge i Železničke stanice u Novom Sadu", Goran Vesić je u više navrata bio u bolnici, uglavnom zbog bolova u stomaku.

Vesić je prvobitno 31. jula ove godine primljen u hiruršku bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu, povišene temperature, povraćanja, malaksalosti i dehidratacije, kako su pisali mediji, nakon čega je operisan.

Nakon oporavka je po drugi put primljen u privatnu polikliniku 17. avgusta, samo dan nakon što mu je određen kućni pritvor zbog sumnje na korupciju. On je ponovo hospitalizovan zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, a potom i operisan po drugi put. Goran Vesić je od tada do danas operisan dva puta.