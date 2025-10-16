Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali prvi dan radne posete Vašingtonu, gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, nastavio je razgovorima sa zamenikom generalnog dirketora MMF-a Bo Lijem.

Sastanku sa Bo Lijem prisustvuju i šef Misije MMF za Srbiju Anet Kjobe, guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković koja je i guverner Republike Srbije u MMF, kao i ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac.

Sastanak je prilika da se naglasi da je Srbija posvećena saradnji sa MMF-om, da se razgovara o aktuelnom trogodišnjem nefinansijskom aranžmanu sa tom finansijskom institucijom, ispunjenju reformskih ciljeva, ali i izazovima sa kojima se i Srbija, kao i ceo svet, danas suočava.

Među temama o kojima će biti reči na današnjim sastancima su i NIS i takse koje su SAD uvele brojnim zemljama među kojima je i Srbija, a koje su, kako se danas moglo čuti i od zvaničnika Švajcarske i Poljske, bile iznenađenje i za njihove zemlje.

Nakon sastanka sa zamenikom generalnog direktora MMF- Bo Lijem ministar će se sastati sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom.

Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Mali je dan započeo na sastanku Konstituence MMF.