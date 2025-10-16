Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, kao deo turneje po Zapadnom Balkanu, a u Beograd je stigla kasno u utorak.

Na aerodromu ju je dočekao predsednik Aleksandar Vučić sa kojim je imala i zvaničan sastanak.

Ceremonija svečanog dočeka upriličena je ispred Palate Srbija, nakon čega je od 9 sati usledio sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije.

Nakon razgovora, čule su se optimistične poruke, ali i konkretne konstruktivne kritike po pitanju reformi. Predsednica EK rekla je da je Srbija "pre skoro dve decenije napravila izbor da se pridruži EU, to je bio izbor od srca i želja naroda" zbog čega Brisel očekuje da Srbija duplo brže krene svojim putem ka EU.

"Sada je pravi trenutak za Srbiju da preduzme konkretne programe za pridruživanje. Prva stavka je da moramo da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona. Za njih us potrebni istrajnost, strpljenje... Vredi uložiti taj trud jer se time približavate cilju i to su temelji za održvio i mirno društvo. Želim da pozdravim napredak u vezi sa biračkim spiskovima i savetom REM-a. Svesna sam napora koji su svi uložili da zajedno sarađuju, to je dobar prvi korak. Primena je ključna stvar. Zbog toga bih vas pozvala da dođete u Brisel za mesec dana kako bismo videli kakva je situacija. Moram da vas pohvalim da ste 61 posto uskladili inostranu politiku sa EU. U okviru Plana rasta vi ste osnovali jedan nadzorni odbor. Mislim da je to odličan signal", poručila je Fon der Lajen i naglasila da je stav Evropske unije jasan, podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje, partnerstvo, a ne potčinjavanje.

"Ovo je trenutak da se osnaže temelji žive i efikasne demokratije. EU je spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor. Ceo smisao pristupanja EU je da se sprovedu reforme koje 'povuku celo društvo sa sobom' i grade snažnu demokratiju", zaključila je.

Vučić: Za Srbiju članstvo u EU ostaje strateško opredeljenje

"Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike i to se neće menjati do sledećih izbora, verujem ni posle toga. Od trenutka otpočinjanja sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglavlje nijedan klaster. Čini mi se da smo u poslednje vreme neke stvari uradili, još mnogo toga moramo da napravimo ali i sami da razgovaramo oko pravaca naše politike. Verujem da, ono što je učinjeno po pitanju regulatorne agencije, biračkih spiskova, nekih drugih stvari vezano za energetska pitanja će naići na pozitivnu ocenu", rekao je predsednik nakon razgovora sa Fon der Lajen.

Predsednik je rekao i da je svestan da EU ne može izuzeti Srbiju, iako je sinoć predao pismo gospođi Fon der Lajen sa molbom da Srbija bude izuzeta o novim carinama za čelik.

"Takođe sam zamolio i verujem da će EK naći način da zemljama kandidatima makar za malo ublaži status i nešto po tom pitanju olakša. Zima za nas neće biti laka. Obezbedili smo velike rezerve, ali kako stvari idu, biće teška politička zima za nas. I po tom pitanju blisko ćemo sarađivati i verujem uspešno sa ljudima iz EU. EU je najveći investitor i parner Srbije u trgovini i uslugama. Svi smo mi na Zapadnom Balkanu mali za EU", rekao je na konferenciji u Palati Srbija.

U okviru posete Zapadnom Balkanu, Ursula fon der Lajen do sada se sastala sa premijerom Albanije Edijem Ramom i predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, nakon čega je boravila u službenoj poseti Bosni i Hercegovini.