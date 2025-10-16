Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i inistar finansija Siniša Mali obratio se građanima iz Vašingtona, gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.

- Veoma je važno da smo ovde u Vašingtonu, ovde su od svih zemalja sveta ili ministri ili guverneri Narodnih banka, čelnici svih finansijskih institucija. I veoma je važno da vidimo gde se svet kreće. Imali smo sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem, i sa direktorom MMF-a Alfredom Kameron - rekao je ministar Mali i dodao:

- Ono što je nažalost poruka, odnosno na proleće kad smo prošli put bili ovde — ništa se nije promenilo. I dalje je velika neizvesnost kada su globalni izazovi u pitanju. I dalje traje konflikt u Ukrajini, videli ste krenuo je konflikt Pakistan i Avganistan, na svu sreću završilo se ovo u Gazi. Ali i dalje je priča oko tarifa koja Američka administracija nameće drugim zemljama, odgovor Kine, pad berze, pritisci na trgovinu.

"Srbija se dobro drži!"

Ministar je potom naveo i iznos svetskog javnog duga u odnosu na globalni BDP.

- Posebno interesantno da će, po projekcijama Međunarodnog fonda, iznos svetskog javnog duga će prevazići vrednost globalnog BDP-a. Preko 100 odsto će biti. To je situacija iz koje velike razvije ekonomije nemaju izlaz. U svim tim uslovima, Srbija se i dalje dobro drži. I moja poruka građanima, i dalje rastemo, naša ekonomija i dalje raste, manje nego što smo predvideli zbog ovih blokadera i blokada ali nećemo biti ispod 2,3 odsto pri čemu smo potpuno sačuvali makroekonomsku stabilnost.

Foto: Nemanja Nikolić

Ukoliko dođe do neke globalne krize, ministar Mali je istakao da imamo dovoljno rezervi te da smo u boljoj situaciji nego većine zemalja.

- Sa te strane, bolja je situacija nego u većini drugih zemalja. Rekordno nam je niska nezaposlenost, rekordno nam je visoka zaposlenost, rekordne devizne rezerve, rekordne rezerve zlata.. Za građane Srbije da znaju, imamo i skoro 4 milijardi evra u kešu na računu trezora. Tako da sa te strane imamo dovoljno bafera, i to je bila moja poruka čelnicima MMF-a. I pohvale koje smo dobili sa njihove strane upravo su usmerene ka tome.

O NIS-u

- Trenutno je velika neizvesnost, kao što znate oko NIS-a. Svima je nekako to pitanje. Mi ćemo tokom današnjeg dana imati razgovore sa velikim brojem investitora u našoj državnoj hartiji vrednosti. Očekujem da to bude pitanje. Videli ste, predsednik Srbije se video sa čelnicima Gaspromnjeta u ponedeljak u Beogradu, u utorak i sredu bila nam je predsednica EK Ursula Fon Der Lajen, gledamo da pronađemo najbolje rešenje. To je veliki problem, ali je na neki način možda i šansa za još brži rast i razvoj, na kraju i više investicija u naš energetski sektor - rekao je.

Potom je istakao da je danas stigla potvrda i 125. zemlje za učešće na EKSPO 2027.

- Dobro smo se predstavili, dobro razumeli poruke ljudi iz celog sveta. I još jedna stvar koja je veoma važna. Danas smo dobili potvrdu 125. zemlje koja je potvrdila učešće na EKSPO 2027. Dakle, naš EKSPO će biti najmasovnija svetska izložba ikada i to je velika čast za nas. Velika naša razvojna šansa. Svi govore, problemi su, javni dug je visok, suporavaju se globalne stope rasta. Velika je tema bila AI i uticaj na dalji rast i razvoj, na zaposlenost, nove poslove. Ali svi pričaju o tome: "hajde da nađemo neke nove izvore rasta". Mi i dalje ulažemo 7.4% našeg BDP je u kapitalne investicije, investiramo u auto puteve, bolnice, škole, energetiku, a sa druge strane EKSPO nam je najveća razvojna šansa.

Da podignemo kvalitet infrastrukture, da kroz tolike bilateralne odnose sa toliko zemalja, a neće ih biti ispod 130, uspostavimo mogućnost trgovine, razmene, da u ovo vreme kada se govori o preprekama za trgodinu, carinama, mi u stvari otvorimo tržište ka drugima i da se oni otvore ka nama, da pokušamo da na takav način iskoristimo prednost EKSPA, što onda dalje utiče na nove fabrike, nove investicije, nova radna mesta - završio je ministar.

1/12 Vidi galeriju EKSPO 2027 Foto: Promo

Radna poseta

Ministar je danas imao sastanak sa zamenikom generalnog dirketora MMF-a Bo Lijem i sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom, a očekuju se sastanci sa tri međunarodne rejting agencije — "Standard and Poor΄s", "Moody΄s" i "Fitch Ratings", kao i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Mali je ranije naglasio da je veoma važno što Srbija učestuvje na značajnom skupu, koji je najveći događaj u svetu kada su finansijske institucije u pitanju i da je dobro da se pokaže šta je Srbija do sad uradila kao zemlja kojoj je i ove godine ponovo potvrđen investicioni kreditni rejting.

Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Godišnje zasedanje MMF i SB počelo je u ponedeljak i trajaće do 18. oktobra.