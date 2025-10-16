"SRBIJA SE DOBRO DRŽI U SVIM TIM USLOVIMA!" Ministar Mali ima važnu poruku iz Vašingtona: Ovo je situacija iz koje ni razvijenije zemlje nemaju izlaz!
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i inistar finansija Siniša Mali obratio se građanima iz Vašingtona, gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.
- Veoma je važno da smo ovde u Vašingtonu, ovde su od svih zemalja sveta ili ministri ili guverneri Narodnih banka, čelnici svih finansijskih institucija. I veoma je važno da vidimo gde se svet kreće. Imali smo sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem, i sa direktorom MMF-a Alfredom Kameron - rekao je ministar Mali i dodao:
- Ono što je nažalost poruka, odnosno na proleće kad smo prošli put bili ovde — ništa se nije promenilo. I dalje je velika neizvesnost kada su globalni izazovi u pitanju. I dalje traje konflikt u Ukrajini, videli ste krenuo je konflikt Pakistan i Avganistan, na svu sreću završilo se ovo u Gazi. Ali i dalje je priča oko tarifa koja Američka administracija nameće drugim zemljama, odgovor Kine, pad berze, pritisci na trgovinu.
"Srbija se dobro drži!"
Ministar je potom naveo i iznos svetskog javnog duga u odnosu na globalni BDP.
- Posebno interesantno da će, po projekcijama Međunarodnog fonda, iznos svetskog javnog duga će prevazići vrednost globalnog BDP-a. Preko 100 odsto će biti. To je situacija iz koje velike razvije ekonomije nemaju izlaz. U svim tim uslovima, Srbija se i dalje dobro drži. I moja poruka građanima, i dalje rastemo, naša ekonomija i dalje raste, manje nego što smo predvideli zbog ovih blokadera i blokada ali nećemo biti ispod 2,3 odsto pri čemu smo potpuno sačuvali makroekonomsku stabilnost.
Ukoliko dođe do neke globalne krize, ministar Mali je istakao da imamo dovoljno rezervi te da smo u boljoj situaciji nego većine zemalja.
- Sa te strane, bolja je situacija nego u većini drugih zemalja. Rekordno nam je niska nezaposlenost, rekordno nam je visoka zaposlenost, rekordne devizne rezerve, rekordne rezerve zlata.. Za građane Srbije da znaju, imamo i skoro 4 milijardi evra u kešu na računu trezora. Tako da sa te strane imamo dovoljno bafera, i to je bila moja poruka čelnicima MMF-a. I pohvale koje smo dobili sa njihove strane upravo su usmerene ka tome.
O NIS-u
- Trenutno je velika neizvesnost, kao što znate oko NIS-a. Svima je nekako to pitanje. Mi ćemo tokom današnjeg dana imati razgovore sa velikim brojem investitora u našoj državnoj hartiji vrednosti. Očekujem da to bude pitanje. Videli ste, predsednik Srbije se video sa čelnicima Gaspromnjeta u ponedeljak u Beogradu, u utorak i sredu bila nam je predsednica EK Ursula Fon Der Lajen, gledamo da pronađemo najbolje rešenje. To je veliki problem, ali je na neki način možda i šansa za još brži rast i razvoj, na kraju i više investicija u naš energetski sektor - rekao je.
Potom je istakao da je danas stigla potvrda i 125. zemlje za učešće na EKSPO 2027.
- Dobro smo se predstavili, dobro razumeli poruke ljudi iz celog sveta. I još jedna stvar koja je veoma važna. Danas smo dobili potvrdu 125. zemlje koja je potvrdila učešće na EKSPO 2027. Dakle, naš EKSPO će biti najmasovnija svetska izložba ikada i to je velika čast za nas. Velika naša razvojna šansa. Svi govore, problemi su, javni dug je visok, suporavaju se globalne stope rasta. Velika je tema bila AI i uticaj na dalji rast i razvoj, na zaposlenost, nove poslove. Ali svi pričaju o tome: "hajde da nađemo neke nove izvore rasta". Mi i dalje ulažemo 7.4% našeg BDP je u kapitalne investicije, investiramo u auto puteve, bolnice, škole, energetiku, a sa druge strane EKSPO nam je najveća razvojna šansa.
Da podignemo kvalitet infrastrukture, da kroz tolike bilateralne odnose sa toliko zemalja, a neće ih biti ispod 130, uspostavimo mogućnost trgovine, razmene, da u ovo vreme kada se govori o preprekama za trgodinu, carinama, mi u stvari otvorimo tržište ka drugima i da se oni otvore ka nama, da pokušamo da na takav način iskoristimo prednost EKSPA, što onda dalje utiče na nove fabrike, nove investicije, nova radna mesta - završio je ministar.
Radna poseta
Ministar je danas imao sastanak sa zamenikom generalnog dirketora MMF-a Bo Lijem i sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom, a očekuju se sastanci sa tri međunarodne rejting agencije — "Standard and Poor΄s", "Moody΄s" i "Fitch Ratings", kao i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.
Mali je ranije naglasio da je veoma važno što Srbija učestuvje na značajnom skupu, koji je najveći događaj u svetu kada su finansijske institucije u pitanju i da je dobro da se pokaže šta je Srbija do sad uradila kao zemlja kojoj je i ove godine ponovo potvrđen investicioni kreditni rejting.
Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.
Godišnje zasedanje MMF i SB počelo je u ponedeljak i trajaće do 18. oktobra.
Kurir.rs