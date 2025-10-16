Slušaj vest

Uticajni francuski list Tribjun Kretijen objavio je reportažu o izložbi Arnoa Gujona u samom srcu Pariza, direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju koji je osudio ravnodušnost mnogih prema sudbini Srba na Kosovu i Metohiji i pozvao na prekid tišine pred ovom zaboravljenom tragedijom u srcu Evrope.

Tribjun Kretijen, francuski medij koji se bavi pitanjem hrišćanstva i duhovnosti i ima preko 60.000 pretplatnika u svom izveštaju navodi da više od dve decenije Srbi na Kosovu i Metohiji žive u enklavama okruženi neprijateljstvom, lišeni bezbednosti, a ponekad i same slobode veroispovesti. Crkve se skrnave, domovi ruše, a njihova deca odrastaju u strahu i neizvesnosti.

Dok ceo svet ćuti o progonu srpskih hrišćana sa Kosova i Metohije, Gujon govori o hrišćanima sa Bliskog istoka, ali da se zaboravlja da i u Evropi, na samo nekoliko sati od Pariza, postoje hrišćani koji su progonjeni samo zato što su Srbi i pravoslavci. Po njegovim rečima ćutanje o sudbini Srba sa KiM nije samo politička, već i moralna greška.

Cilj održane izložbe je da istrajnost jednog naroda koji sam nosi svoju nesreću učini vidljivijom. Arnoa Gujona je podsetio na bolnu činjenicu da je Kosovo i Metohija jedini region u Evropi gde su posle rata uništavani i skrnavljeni pravoslavni hramovi.

Gujon je poslao snažnu poruku da dok god Srbi na Kosovu budu tamo, moleći se na zemlji svojih predaka postoji nada u opstanak ali da ako ostanemo nemi na to stradanje, njihov nestanak postaće i naš.