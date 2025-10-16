Slušaj vest

Poseta predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu bila je prilika da Srbija još jedanput pošalje glasnu poruku o svom strateškom opredeljenju za članstvo u Uniji, kao i da dobije ohrabrenje visoke evropske zvaničnice da nastavi tim putem dvostruko brže.

Razgovori i poruke koje su razmenili Ursula fon der Lajen i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a posebno najava predsednice Evropske komisije da naša zemlja može da računa na pomoć EU u aktuelnoj energetskoj krizi, imaju specifičnu političku težinu, s obzirom na složenu situaciju posle uvođenja američkih sankcija prema NIS i neizvesnog trajanja gasnog aranžmana s Rusijom.

Prilika za nas

Kontakti i dogovori na najvišem nivou između Srbije i EU, kao i najava novog susreta Vučića i Fon der Lajenove za mesec dana, ozbiljan su signal za rusku stranu da sagleda realno svoju poziciju u ovoj krizi, jer se u suprotnom može desiti da se mnoge stvari znatno promene, ocenjuju sagovornici Kurira.

Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije, objašnjava za Kurir da je dobro da Rusi shvate da smo u poziciji da moramo nešto da promenimo.

- Poseta Fon der Lajenove Beogradu pokazuje da se nastavljaju kontakti na visokom nivou između predsednika Srbije i EU. Ona je podsetila na neke osnovne principe koji važe u EU, što je uslov svih uslova za pristupanje. Kada je reč o rešenjima za energetiku, EU je nešto ponudila. Treba sagledati da li je to u ovom trenutku potpuno efikasno da bi se zadovoljile naše potrebe ove zime, ali na duži rok sigurno da je dobro da imamo tu interkonekciju i dobijemo mogućnost da se snabdevamo iz drugih izvora gasa. U vezi sa NIS, uopšte nije loše da Rusi shvate da smo mi u poziciji da moramo nešto da promenimo. Jer kada strani investitori dođu kod nas, oni ipak dolaze da bi mogli da rade kod nas, ali i u regionu, možda i u Evropi, možda i s Kinezima i s Rusima. Ako je to preduzeće pod sankcijama, to ne ide u korist ni nama, kao ni ruskim i kineskim partnerima - napominje Zečević.

On podseća da je od 2022. EU promenila viziju Zapadnog Balkana, i to zbog geostrateške opasnosti.

- Oni su imali politiku da im ulazak novih članica komplikuje funkcionisanje sistema. Sada se to shvatanje promenilo, jer postoje geostrateške opasnosti za njih i zato sve više govore da bi hteli da prime nove članice sa Zapadnog Balkana, i to jeste prilika za nas. Međutim, zasad nije bilo konkretnih poteza ni s njihove, ni s naše strane. Mislim da smo mi usporili neke stvari, nismo dovoljno brzo donosili neke zakone koje je trebalo, a oni nisu pokazivali neki preterani entuzijazam da nas prime. Cele ove godine imamo svojevrsni ispit - da li će biti otvoren Klaster 3. Takođe, da li će nam odobriti i drugi deo sredstava iz Plana rasta. Sve su to neki konkretni testovi koji pokazuju da li oni stvarno računaju ozbiljno ili će to da se još razvlači na sledeću godinu - zaključuje Zečević.

Prostor za EU

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da je predsednica EK prava adresa da se u u ovako složenoj situaciji, uz poljuljano poverenje između Srbije i Rusije, nađu rešenja i pruži maksimalno moguća podrška iz Evrope, ukoliko ne bude pravih odgovora s ruske strane.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Ova situacija sa NIS znatno narušava poverenje između Rusije i Srbije, jer se dosta kasni i nikako da se reše stvari ni oko gasa, ni oko nafte i energenata, i to samim tim otvara prostor za jednu direktnu pomoć i iskreni odnos EU. Nije smelo da se dozvoli da ovoliko vremena prođe i da i dalje nemamo rešenje, što otvara mogućnost da se znatno unaprede odnosi sa EU, ojača međusobno poverenje i još jednom pokaže da ogromne investicije EU u infrastrukturu Srbije nisu bezrazložne, već pokazuju da je EU objektivno zainteresovana za Srbiju u Uniji. Na tom putu dosta smetaju naši odnosi s Rusijom. Mnogo energije i kredibiliteta smo uložili u neuvođenje sankcija i negovanje dobrih odnosa s Rusijom, a ispalo je da se ovaj proces odlaže u beskonačnost i da nikako nema rešenja od obostranog interesa. Čak se situacija zloupotrebljava za dalje ucenjivanje Srbije. Dolazak Fon der Lajenove i dogovor da se za mesec dana ponovo sretne s predsednikom Vučićem predstavlja ozbiljan signal za rusku stranu da će, ako se ne uozbilji i ne sagleda realno svoju poziciju, zakasniti i da će se mnoge stvari znatno promeniti - upozorava Miletić.

On naglašava da Srbija ne samo da mora da prati svoj interes već i logiku odnosa.

- Toliko smo puta uložili kredibilitet da od SAD dobijemo određeno vreme za rešavanje problema s Rusima. S ruske strane dobijamo krajnje opuštenu priču da će sve biti u redu, da trošimo rezerve... To ne liči na sporazum i partnerstvo, već više na zavaravanje i manipulaciju. Nikako da izađu s nekim racionalnim, ozbiljnim predlogom. U takvoj atmosferi, razgovor Vučića i Ursule fon der Lajen u Beogradu predstavlja veliko ohrabrenje i podsticaj za ubrzavanje evropskih integracija - zaključio je Miletić.