Skoro da smo navikli da se istina ponekad čuje i na N1 televiziji, što je bio i slučaj ovoga puta, kad je novinarka zaključila da se predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sastala sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, ali ne i sa studentima i opozicijom.

- Videla se sa predstavnicima vlasti, sa predstavnicima civilnog sektora, nije se sastala sa predstavnicima parlamentarne političke opozicije, niti sa predstavnicima studentskog pokreta - navela je voditeljka.

Čini se da je i sama zaključila da nije bilo potrebe za susretom sa predstavnicima opozicije.

Podsetimo, predsednik Vučić je ugostio Ursulu fon der Lajen, koja je boravila u zvaničnoj poseti Beogradu