Skoro da smo navikli da se istina ponekad čuje i na N1 televiziji, što je bio i slučaj ovoga puta, kad je novinarka zaključila da se predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sastala sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićemali ne i sa studentima i opozicijom. 

- Videla se sa predstavnicima vlasti, sa predstavnicima civilnog sektora, nije se sastala sa predstavnicima parlamentarne političke opozicije, niti sa predstavnicima studentskog pokreta - navela je voditeljka. 

Čini se da je i sama zaključila da nije bilo potrebe za susretom sa predstavnicima opozicije. 

Izjavu pogledajte u nastavku: 

Podsetimo, predsednik Vučić je ugostio Ursulu fon der Lajen, koja je boravila u zvaničnoj poseti Beogradu, a o čemu je bilo reči — pročitajte u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs

