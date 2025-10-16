Slušaj vest

Portal "Nova S" pustio je vest u kojoj su izneli neosnovane tvrdnje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić slagao tokom obraćanja na konferenciji sa Ursulom fon der Lajen, objavivši tekst sa naslovom "Vučić slagao na konferenciji sa Fon der Lajen, nije trepnuo: Rekao da je bilo 27 mrtvih na protestima u velikim evropskim zemljama".

Portal Nova S u svom tekstu tvrdi da Vučićeva izjava o 27 poginulih na protestima u evropskim državama nije tačna, pritom navodeći da predsednik zapravo govori o protestima u Iraku koji nije evropska zemlja, s ciljem da ga diskredituju i optuže za navodno laganje.

Podsećanja radi, predsednik Vučić je tokom konferencije sa Ursulom fon der Lajen govorio i o protestima u prethodnim godinama u velikim evropskim zemljama i o broju poginulih tokom tih protesta. Portal "Nova S" u tekstu tvrdi da je „lagao“ kada je pomenuo 27 mrtvih, međutim javno dostupni podaci pokazuju da je samo u Francuskoj tokom protesta „Žutih prsluka“ 2018. godine poginulo najmanje 11 ljudi, dok je veliki broj povređenih.

Vučić je istakao da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje Srbije po pitanju protesta, dodavši da je na protestima tokom prethodnih godina u velikim evropskim zemljama bilo i po 27 mrtvih, dok u Srbiji za 11 meseci niko nije stradao.

- Ponosan san na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta. Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste, bilo je i po 27 mrtvih. U Srbiji srećom niko nije stradao u 11 meseci. Ovo je zemlja koja je šampion sveta po slobodi okupljanja. Imate preko 25.000 kriminalnih skupova, ilegalnih skupova, koje smo čuvali i brinuli o ljudima koji su ih organizovali. Kada pričate o reakciji policije, ako se to ikada dogodilo u Srbiji, to se dogodilo najmanje. Policija je reagovala u krajnjoj nuždi i sa minimum sile - rekao je Vučić tokom konferencije sa Ursulom fon der Lajen.

Protesti u Francuskoj 2018.

Naime, važno je podsetiti da je samo tokom protesta "Žutih prsluka“ u Francuskoj 2018. godine, prema zvaničnim izvorima, najmanje 11 osoba poginulo. Prema izveštajima, većina smrtnih slučajeva bila je rezultat saobraćajnih nesreća tokom blokada puteva i protesta. Na primer, 17. novembra 2018. godine, tokom prvih protesta, žena (63) je poginula kada je njen automobil udario u grupu demonstranata koji su blokirali put, prema The Guardian.

Takođe, tokom protesta je zabeležen i značajan broj povređenih. Prema podacima organizacije Amnesty International, više od 1.400 demonstranata je povređeno, od kojih je 46 zadobilo teške povrede.

U protestima u Francuskoj zabeleženi i slučajevi upotrebe prekomerne sile od strane policije. Upravo o tome govorio je i predsednik Srbije, istakavši da je srpska policija reagovala u krajnjoj nuždi i sa minimum sile.

U Belgiji je takođe tokom protesta „Žutih prsluka“ došlo do više smrtnih slučajeva. Ovo su samo dve evropske države u kojima je u prethodnim godinama bilo poginulih tokom protesta.

Imajući to u vidu, tvrdnja da je Vučić slagao je netačna - on se oslanjao na stvarne događaje i tragične posledice protesta u Evropi, kao i ophođenje policije prema demonstrantima u evropskim zemljama, a ne izmišljao podatke.

Tekst "Nove S" nije pružio nikakve konkretne dokaze koji bi potkrepili tvrdnju da predsednik Srbije laže, a nedostatak preciznih informacija i dokaza može da ukaže na pokušaj političke diskreditacije bez čvrstih osnovа.