Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na današnjem zasedanju opširno je i žestoko odgovorila poslaniku Zeleno-levog fronta Rastislavu Diniću.

Posle njegovog izlaganja, Ana Brnabić se obratila poslanicima:

"Samo da optužim sama sebe za kršenje poslovnika, pošto ovo nikakve veze sa dnevnim redom nije imalo ali ni u jednom trenutku nisam želela uvaženog kolegu da prekinem. Bog te pita šta je on čovek pričao. Da li je nešto bilo pre ili je bilo kasnije. Je l' bilo juče ili je bilo u stvari danas? Da li sam ja predsednica Vlade ili sam predsedavajuća Skupštine? Ili sam predsednica Skupštine? Ili sam premijerka? Čovek za deset minuta, koliko je govorio, ni jednu jedinu stvar nije pogodio. E svaka vam čast, kapa dole. Da vam se naklonim".

Foto: Printscreen/RTS

"E sada, razlika između mene i vas je što ja tražim istragu. Tražim da se provere sve informacije. Ja tražim da se sazna istina. A ne da se unapred osude ljudi. A ne da nam vi dođete ovde kao narodni poslanik i pričate kako vi znate zašto i kako je pala nadstrešnica. Ja tražim istragu, a pre svega tražim da se uvaže roditelji i porodice žrtava. A ni tužilac Josimović ni specijalni tužilac za organizovani kriminal Nenadić nisu se udostojili da pozovu sada preminulog Đuru Racu da čuju šta čovek ima da kaže. I to je sramota. I svaki put ću da kažem da je sramota, i svaki put ću ponavljati reči Đure Race. Šta to tačno vama smeta? Nećete da saznate istinu? Ne želite da se sve istraži", dodala je Ana Brnabić, pa nastavila:

Odgovor Ane Brnabić Rastislavu Diniću Izvor: Parlament/YouTube