GRGUR U SKUPŠTINI: Ukazao na probleme sa izvršiteljima, založio se za otkup stanova pripadnika MUP i ukazao na slučajeve porodica zaposlenih u Višem sudu
Narodni poslanik Uglješa Grgur, predsednik Pokreta za pravdu Grgur, govorio je juče na sednici Skupštini Srbije.
Grgur je ukazao na probleme sa izvršiteljima i podneo amandman da stan ili kuća ne mogu biti predmet izvršenja.
Takođe se založio za slučajeve pripadnika MUP i njihovih porodica i otkupa stanova u kojima godinama žive.
Ukazao je i na nerešene slučajeve porodica zaposlenih u Višem sudu koji decenijama žive u objektima u sklopu Centralnog zatvora u Beogradu.
