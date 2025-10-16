Slušaj vest

Rusija i Srbija tragaju za optimalnim rešenjem za NIS kako bi se prevazišle američke sankcije, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i istakla da Moskva deli sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pozitivnu ocenu razgovora srpskih i ruskih predstavnika 13. oktobra Beogradu.

Ona, je, međutim, naglasila da predstoji težak posao.

Prema rečima Zaharove, NIS se svojevremeno, upravo zahvaljujući naporiam ruskog investitora, transformisala iz gubitaša u ''modernu i efikasnu'' strukturu, lidera u tom sektoru na Balkanu.

Portparolka je ukazala da je privatizacija kompanije omogućena zahvaljujući međuvladinom sporazumu iz 2008. godine, dok Sjedniene Američke Države nikada nisu imale učešća u tom procesu.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"U sadašnjim uslovima naši srpski partneri i mi tragamo za optimalnim rešenjem kako bismo prevazišli probleme veštački nametnute od strane američke administracije. To ćemo raditi oslanjajući se na sporazum iz 2008. godine uzimajući u obzir interesa Rusije i Srbije. Uvek smo odgovorno pristupali funkcionisanju NIS-a. Svesni smo koliko je uspešno poslovanje ovog preduzeća važno za Beograd u svakom smislu", rekla je Zaharova.

Američke sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva stupile su na snagu prošle sedmice.

Početkom ove nedelje predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom po pitanju NIS-a, nakon čega je građanima poručio da neće biti nestašica naftnih derivata.