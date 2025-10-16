Slušaj vest

Rusija i Srbija tragaju za optimalnim rešenjem za NIS kako bi se prevazišle američke sankcije, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i istakla da Moskva deli sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pozitivnu ocenu razgovora srpskih i ruskih predstavnika 13. oktobra Beogradu.

Ona, je, međutim, naglasila da predstoji težak posao.

Prema rečima Zaharove, NIS se svojevremeno, upravo zahvaljujući naporiam ruskog investitora, transformisala iz gubitaša u ''modernu i efikasnu'' strukturu, lidera u tom sektoru na Balkanu.

Portparolka je ukazala da je privatizacija kompanije omogućena zahvaljujući međuvladinom sporazumu iz 2008. godine, dok Sjedniene Američke Države nikada nisu imale učešća u tom procesu.

IMG_20251003_080018.jpg
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"U sadašnjim uslovima naši srpski partneri i mi tragamo za optimalnim rešenjem kako bismo prevazišli probleme veštački nametnute od strane američke administracije. To ćemo raditi oslanjajući se na sporazum iz 2008. godine uzimajući u obzir interesa Rusije i Srbije. Uvek smo odgovorno pristupali funkcionisanju NIS-a. Svesni smo koliko je uspešno poslovanje ovog preduzeća važno za Beograd u svakom smislu", rekla je Zaharova.

Američke sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva stupile su na snagu prošle sedmice.

Početkom ove nedelje predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom po pitanju NIS-a, nakon čega je građanima poručio da neće biti nestašica naftnih derivata.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da između Srbije i Rusije postoji ugovor i saglasnost o gasnom aranžmanu, koji podrazumeva da će snabdevanje biti stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni, precizirajući da je u pitanju ugovor "najvišeg nivoa", koji je dugoročan.

Ne propustitePolitika"NESTAŠICE NAFTE I NEKE VELIKE ENERGETSKE KRIZE U SRBIJI NEĆE BITI" Vučić se oglasio nakon razgovora o NIS-u sa Djukovom
Screenshot 2025-10-13 1414022.png
PolitikaDRŽAVA ĆE TRAŽITI I PRONALAZITI REŠENJA! Predsednik Vučić: Svaki građanim Srbije biti ponosan i reći će "alal vera srpskoj državi šta je sve učinila"... (VIDEO)
IMG-20251009-WA0103.jpg
Politika"SRBIJA SE DOBRO DRŽI U SVIM TIM USLOVIMA!" Ministar Mali ima važnu poruku iz Vašingtona: Ovo je situacija iz koje ni razvijenije zemlje nemaju izlaz!
Screenshot 2025-09-29 110732.png
InfoBiz"SANKCIJE NEĆE IMATI ZNAČAJNOG UTICAJA NA POSKUPLJENJE" Predsednik sindikata NIS-a Goran Takić: O otpuštanju radnika nema govora!
goran takić+.jpg