Kompanija BC Partners je pobedila u sporu sa bivšim vlasnikom Junajted grupe Draganom Šolakom, jer je holandski sud odbio njegovu žalbu, uprkos očajničkim naporima njegovog pravnog tima.

Nakon ovog razvoja događaja, Junajted grupa je izdala sledeće saopštenje:

"Pozdravljamo odluku Privredne komore da odbaci ovu žalbu. Odluka potvrđuje ono što je bilo jasno od početka: ovo nikada nije bio pravi spor oko upravljanja, već još jedna u dugom nizu intervencija koje je gospodin Šolak orkestrirao za svoju korist. Izgubivši uticaj i prihode, gospodin Šolak je pokušao da stvori 'krizu' koju je sam stvorio. Sud je sada utvrdio istinu.

Od početka smo tvrdili da je žalba bila pogrešna. Pokrenuta pitanja – smena gospodina Šolaka sa mesta savetnika, neobnovljanje njegovog ugovora i rešavanje njegovog specijalnog bonusa – donela je luksemburška holding kompanija, Summer Parent S.a r.l., a ne United Group B.V. Privredna komora nikada nije bila odgovarajući forum, a ovaj proces je potrošio značajno vreme i trud.

Junajted grupa efikasno posluje pod novim rukovodstvom, sa institucionalizovanim strukturama upravljanja, prelaznim Izvršnim odborom i jasnim linijama izveštavanja i nadzora – sve to je nedostajalo pod vođstvom gospodina Šolaka. Grupa ostaje fokusirana na dobro poslovno upravljanje i stvaranje vrednosti za sve zainteresovane strane – bez mešanja i ometanja koja proizilaze iz lične kampanje jednog akcionara".

