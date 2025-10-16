Slušaj vest

Već 11 meseci traje društvena konfuzija u kojoj su istina i tačnost postale toliko ugrožene kategorije da je gotovo svaka priča najmanje izvedena dva puta kroz pompeznu laž punu optužbi do otkrivanja prave strane.

Posle dramatičnih vesti da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A. P. privedena, i to predstavljeno tako da ju je policija praktično kidnapovala, a zatim u policijskoj stanici maltretirana, ipak se otkriva istina. Nije se desilo.

Prvo je slučaj demantovao ministar policije Ivica Dačić, a onda i sama studentkinja, koja je rekla da je njeno ime zloupotrebljeno i da je time izložena opasnosti. Danas je održao konferenciju predsednik SNS Miloš Vučević, taksativno navodeći slučajeve fabrikovanih afera – od „zvučnog topa“ do lažnih vesti da je policija prebila mladića u Valjevu koji je podlegao povredama, pa do slučaja maltretiranja studentkinje.

Kako se fabrikuju lažne optužbe bila je tema "Usijanja" a gosti koji su analizirali prethodnih 11 meseci bili su Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda, prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka i prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju.

Čučković je pričao o dezinformacijama i kako su one nastale:

- U potpunosti je namera i cilj da se podignu tenzije i da se oživi taj 1. novembar kao godišnjica i trenutak da se sprovede obojena revolucija. Da biste u takvoj revoluciji uspeli potreban vam je ogroman broj ljudi na ulicama, koji su motivisani jer moraju da se zaštite ljudi koji su navodno prebijani i mučeni od strane režima. Imate studente u blokadi koji izlaze sa zajedničkim saopštenjima i time po ko zna koji put pokazuju da imaju dirigenta. Sa druge strane, političke ličnosti sa sve nekim fotografijama izmučenih tela, konkretno Borko Stefanović i Marinika Tepić i lažu u kameru bez trunke odgovornosti i pokušavaju da doliju ulje na vatru.

Čučković se osvrnuo na 1. novembar prošle godine:

- Setite se njihovih izjava kada se tragedija dogodila, da se održava skup svih opozicionih stranaka sa jednim ciljem, a to je kako u političke svrhe iskoristiti tragediju koja se desila. Tako su krenuli ciljano, prvo su napadali predsednika Vučića i njegovu porodicu, pa su krenuli na vojsku, pa crkvu. Bili su napadi na prostorije SNS, tako se pravila polarizacija. Predsednik je rekao da se razmišlja o krivičnim prijavama protiv onih koji su ovo instruisali.

Petričković se osvrnuo na raskrinkavanje prethodno fabrikovanih laži:

- Vrlo zanimljivo, a ono što je bila namera ili cilj igranja laži jeste da se uđe u javni etar, ali i da se napravi vrsta targetiranja policije, i to nije slučajno. Ove velike podele su istim metodama ostvarili. To je vrlo planski smišljeno. Ovo je zapravo drevna metoda, Kinezi su poznati po obmanjivanju suprotne strane i to je paradigma koja se zove "ni iz čega, stvoriti nešto". Dakle, bitno je da se podigne prašina, da se nešto plasira u javnost, i to je cilj i efekat. Karakteristično je da ukoliko to zaživi, onda ide od usta do usta i stvara se u psihološkom smislu stereotip.

Deđanski je otkrio kako će društvo da reaguje nakon toga što je studentkinja priznala da je njeno ime zloupotrebljeno, a u javni prostor je već puštena laž da je mučena od policije:

- Ima problema u dva pravca. Od zvučnog topa do studentkinje koja je kao prebijena u Vladi Srbije, bilo je mnogo lažnih i glupih izjava. Ajde što su lažne, nego su i glupe, zato njih na ulicama nema. Većina ljudi je pristojno, a ovi ostali su idioti, nema drugog naziva za njih. Ostali su blokaderi-idioti, studenti nisu sa njima, ne žele da budu sa njima. Ostalo je 10% ljudi koji su u tom filmu i njima nije moguće objasniti da su stvari u koje veruju laži, oni nisu videli odgovor, oni gledaju N1 i Nova S i tamo nema odgovora. Oni ujutru uđu tamo i uzimaju mržnju kao infuziju. Oni će odmah da se svađaju, čim se kaže nešto što se kosi sa pomenutim televizijama. Ti ljudi su problem, oni su spremni na sve.

