ĐURIĆ RAZGOVARAO SA SIBIHOM: Ministri spoljnih poslova Srbije i Ukrajine o saradnji i zajedničkim težnjama ka evropskim integracijama
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Andrijem Sibihom o bilateralnim odnosima, saradnji i zajedničkim težnjama ka evropskim integracijama.
Đurić je putem platforme "X" naveo da mu je drago što je imao telefonski razgovor sa Sibihom kome je u ime Srbije zahvalio za podršku Ukrajine suverenitetu i teritorijalnom integritetu.
"Drago mi je što sam se telefonom čuo sa kolegom Andrijem Sibihom kako bismo razgovarali o našim bilateralnim odnosima, saradnji i zajedničkim težnjama ka evropskim integracijama. Iskoristio sam priliku da izrazim zahvalnost Srbije za podršku Ukrajine našem suverenitetu i teritorijalnom integritetu", istakao je Đurić.
