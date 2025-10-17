Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Andrijem Sibihom o bilateralnim odnosima, saradnji i zajedničkim težnjama ka evropskim integracijama.

Đurić je putem platforme "X" naveo da mu je drago što je imao telefonski razgovor sa Sibihom kome je u ime Srbije zahvalio za podršku Ukrajine suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

"Drago mi je što sam se telefonom čuo sa kolegom Andrijem Sibihom kako bismo razgovarali o našim bilateralnim odnosima, saradnji i zajedničkim težnjama ka evropskim integracijama. Iskoristio sam priliku da izrazim zahvalnost Srbije za podršku Ukrajine našem suverenitetu i teritorijalnom integritetu", istakao je Đurić.

