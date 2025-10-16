Politika
ČESTITAO SAM MU NA ORGANIZACIJI MIROVNOG SASTANKA IZMEĐU TRAMPA I PUTINA Vučić razgovarao sa Orbanom: Dogovorili smo naš susret u narednih sedam dana
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i čestitao mu na organizaciji sastanka između Trampa i Putina, a, takođe, dogovorili su susret u narednih nedelju dana.
"Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.
Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja.
Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.
