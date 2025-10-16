Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i čestitao mu na organizaciji sastanka između Trampa i Putina, a, takođe, dogovorili su susret u narednih nedelju dana.

"Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja.

Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE ZAINTERESOVANA ZA OVU NAJNAPREDNIJU VRSTU TERAPIJE" Vučić: Odličan sastanak s Gincburgom i Kaprinom o razvoju revolucionarne onkološke vakcine
Screenshot 2025-10-16 140939 copy.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SA ČEN BO: Pokazala posvećenost prijateljstvu Srbije i Kine konkretnim rezultatima
2025-10-16 11_06_20-WhatsApp.png
Politika"NISU LJUDI KLIKERI DA SE IGRATE NJIMA!" Oglasio se predsednik Vučič i poslao SNAŽNU poruku (FOTO)
Bez naslova.jpg
PolitikaTRAŽIMO REŠENJE ZAJEDNIČKI! Vučić posle posete Fon der Lajen: Ja danas ne mogu da obećavam ništa ljudima osim da ćemo mi da radimo požrtvovano i naporno
IMG-20251015-WA0099.jpg