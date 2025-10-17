Slušaj vest

Istraga se nastavlja, a da li je ovaj kamp bio namenjen za regrutaciju, pripreme ili nešto treće, i ko bi potencijalno mogao da bude njegov organizator, kao i ko stoji iza svega, za Redakciju otkriva bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božidar Spasić.

Kamp u okolini Loznice

- Veoma interesantna vest da se u okolini Loznice, između Loznice i Šapca, našao nekakav vojni kamp. Naravno da se ne radi ni o kakvoj oružanoj formaciji koja je tu vežbala, radi se o jednoj praksi koja imaju pojedine obaveštajne službe ili imaju pojedinci koji su bili na ratištu, da okupe određeni broj ljudi i da vrše obuku. Ovde je interesantan jedan podatak za mene, predsednik je rekao da su se tu našla i tri ruska državljanina, a da je to bilo neposredno pre izbora u Moldaviji. Mene od tog kampa više brine je kako se suprotstaviti demonstrantima. Mene brine zapravo da naši bezbednosni aparati nisu imali predstavu o tome da se taj kamp tu nalazi i šta rade tamo trojica stranih državljana - rekao je Božidar Spasić.

Sličan scenario i na Zlatiboru

Sagovornik Kurir televizije podsetio je i na slične događaje iz prošlosti.

- Recimo nedavni slučaj kad je grupa Kineza pokušala da pređe preko Dunava, a vi ne znate da se nalaze na granici. Pre par godina na Zlatiboru, pa isto tako na još nekim lokacijama se okupi par desetina ljudi, sede tri dana, za to dobiju neka sredstva. To je praksa svih obaveštajnih službi, ali je vrlo važno da domaće obaveštajne i kontraobaveštajne službe znaju šta se događa na njenoj teritoriji. Nema razloga ni za kakvu uzbunu, ni za kakve druge spekulacije, ali će vrlo verovatno naši organi raspraviti sa ruskim obaveštajnim službama o čemu su ovde zapravo radili.

"ŠTA SU RUSI RADILI NA KAMPU U LOZNICI?" Bivši obaveštajac Božidar Spasić: Siguran sam da će naše službe tražiti odgovore od ruskih kolega Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: