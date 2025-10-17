Slušaj vest

Tunel Iriški venac, koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora, postaje i zvanično najduži tunel u Srbiji.

Predsednika su izvestili da je ostalo još 1,3 metra da se probije.

On se takođe interesovao kako napreduju radovi na ostatku koridora, i kako teče eksproprijacija.

- Bili smo na mostu pre dva-tri meseca. Radi se dobro. Ovo je velika stvar za Zapadnu Srbiju, zato što će ovo da poveže i Loznicu i Šabac, i Šid i zapadni deo Srema. Ljudima je najbliže kada idu iz Novog Sada za Sloveniju, Italiju, bilo gde na Zapad, mnogo će značiti ovaj tunel. I Beograđanima je dobro, da dođu do Iriga kada se sve završi. Sve postaje umreženo - kazao je predsednik Vučić.

tunel Iriški venac Izvor: Kurir televizija/Staša Kenečki

Istakao je da će Novi Sad imati sve, i vezu sa Beogradom, i vezu sa Šapcem i Loznicom, kao i sa Zrenjaninom, istokom Vojvodine.

- Još ostaje "Smajli" da se uradi, onda ima veza i sa Vrbasom, Kulom i Somborom. Onda je to ogromna promena - naglasio je Vučić.

Predsednik se interesovao i za "vinski put", u dužini od 6 kilometara, i rekao je da je dosta koštao.

Foto: screenshot pink tv

On je rekao da će biti izgrađeno 46 objekata, od toga je jedan veliki most.

- To su podvožnjaci, tuneli i ostala čuda. Imamo 14-15 denivelisanih raskrsnica. Ovo je najduži tunel u Srbiji, preteći će Munjino brdo i Laz. I zanimljivo da će na severu Srbije biti najduži tunel, pored toliko planina u Srbiji. Za Irig je ovo strašno važno zato što će rasteretiti kamione.

Ponovio je da je obilaznica "Smajli" izuzetno važna, i da će se time izbeći velike gužve u raznim mestima Vojvodine.

- Sa druge strane auto-puta su Srbobran, Bečej, Kumane, pa se onda ide na Kikindu, pa će verovatno u Crnji biti kraj, umesto Nakova. Spojićemo taj severozapadni deo naše zemlje, sa severoistočnim delom naše zemlje. Od granice sa Mađarskom do najsevernijeg prelaza sa Rumunijom - naglasio je Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da nisu stali infrastrukturni projekti i pored blokada, i da će biti još otvaranja velikih infrastrukturnih projekata.

Foto: screenshot pink tv

- Vrnjačka Banja-Vrba, to je predgrađe Kraljeva, to ćemo uskoro da otvorimo. Završićemo sve tu, i ostaje nam da do Vidovdana završimo Čačak-Kraljevo - naglasio je on.

Predsednik je takođe rekao da je auto-put "Karađorđe" neverovatno važan.

- On ide od Čibutkovice, od Miloša Velikog, dalje ka Lazarevcu i Aranđelovcu, i onda dalje ka Senaji i Malom Požarevcu, Mladenovcu i dalje ka Mladenovcu. Time bismo premrežili Šumadiju, taj deo južno od Beograda - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je Sombor jedan od najlepših gradova u Srbiji. On je takođe zamolio da se ubrza izgradnja stanica, da ljudi imaju gde da odmore tokom putovanja.

- Mi sada mnogo ulažemo u održavanje auto-puteva i brzih saobraćajnica. Kod nas su oni fantastično održavani, mnogo bolje nego bilo gde na Zapadu. Skoro 400 miliona evra mi godišnje damo na održavanje. Nemamo koncesije, sve pare od putarina uzima država. I još moramo da dodamo. Nije cilj izgraditi samo, već mora da se održava. Sa time će SAD imati velike probleme, a i Nemačka - rekao je predsednik.

Dodao je da je održavanje puteva od presudnog značaja.

- Zato molim ljude da se ne ljute kada čekaju nekada na auto-putu, mi to moramo da radimo. I žale se što se radi leti. Pa mora tada da se radi, ne može zimi. Radi se na mnogo mesta, pregledaju se mostovi stalno. A šta bi sa Munjinim brdom i Lazom, govorili su da će se srušiti. Nije im važno koliko će štete naneti svojoj zemlji. Znaju da lažu, i opet to rade. A naravno svi putuju Munjinim brdom i Lazom - naglasio je on.

Foto: screenshot Pink

Potom je usledilo probijanje samog tunela. Nakon što je teška mašinerija odradila svoje, prolomio se aplauz u tunelu.

Foto: screenshot pink tv

Prvi se nakon obilaska obratio ambasador NR Kine Li Ming. On je čestitao predsedniku i radnicima na ovom uspehu.

- Ovo je istorijski i simboličan trenutak, koji pokazuje da zajedničkim radom možemo ostvariti sve snove. Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati još ovakvih trenutaka - rekao je ambasador Kine. On je na kraju kratko na srpskom poručio "hvala".

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik je pozdravio sve prisutne, i potom je poručio da je ovo najduži tunel u Srbiji.

- Na ponos svim građanima Srbije, čestitam im. Kad god radimo i gradimo i postižemo rezultate, oni koji ostaju za našu decu, to je nešto zbog čega se bavite ovim poslom. Zahvalan sam našim kineskim partnerima, bez njih ne bismo imali snage da uradimo sve ovo. Želim i vama ekselencijo da se zahvalim, između ostalog i na tome što ste dostupni 24 sata za sve. I da se zahvalim građanima Srbije koji su znali da možemo bolje i više - rekao je on.

Foto: screenshot pink tv

Vučić ističe da se ovakve stvari kriju u regionu, zato što nije dozvoljeno da Srbija ovako brzo ide u budućnost.

- Takođe, da vam kažem, upravo malopre smo imali 50.000 putnika na novoj brzoj pruzi ka Subotici. I nastavićemo da gradimo i stanice, i brzu prugu prema nišu. A pregovaraćemo i o tome kako ćemo graditi od Valjeva, preko Kosjerića i Užica, prugu prema Crnoj Gori - kazao je on.

Kada sve to uradimo imaćemo jednu od najmodernijih železničkih mreža na jugoistoku Evrope, rekao je predsednik.

- Danas, eto neverovatno, u eri ovih sankcija prema NIS-u, i dizel i benzin će pojeftiniti za po dva dinara. Tako do dođe, sudbina - rekao je on kroz smeh.

Odgovori na pitanja novinara

Predsednik je o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti rekao da je to pitanje za koje je potrebna duga i ozbiljna analiza.

- Ima u našoj zemlji i novinara i političara koji čim vide da se nešto dešava oni sve znaju. Ja koji sam sinoć pričao sa Orbanom dugo o svemu, i dalje nisam siguran šta bih vam rekao. Dobra je vest da se priča o miru, i kada god razgovarate o miru postoji šansa da se do mira dođe - rekao je predsednik.

Kaže da je posebno srećan što su izabrali Mađarsku za domaćina, i da nije siguran da li će to izazvati radost u drugim evropskim prestonicama.

- Siguran sam da ta lokacija nije slučajno izabrana. Ja ću se u ponedeljak ili u sredu videti sa Orbanom. Sada i mi imamo određene molbe, posle sankcija NIS-u, da vidimo kuda i kako to ide. To će opredeliti budućnost sveta, njihov razgovor. Verujem da će pričati i o nekim drugim stvarima, ne samo o Ukrajini. To je i nova energertska mapa sveta, kako će podeliti svet, računajući naravno na Kinu, bez nje se ne može. Nisam siguran da će Evropi biti ostavljena glavna uloga - kazao je Vučić.

Iriški venac je kapitalni građevinski projekat koji će doneti mnoga dobra građanima Srbije - skratiti putovanje, učiniti ga sigurnijim i bezbednijim, sačuvati živote, smanjiti uticaj na bogatu floru i faunu Fruške gore, ali doneti i ekonomski boljitak u vidu stranih investicija i prihoda.