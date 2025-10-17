Slušaj vest

Nakon skandaloznog saznanja da kandidatkinja za člana Visokog saveta sudstva, jednog od najviših pravnih institucija u državi, Bratislava Kolović Nedeljković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, od obrazovanja ima privatni pravni fakultet koji u vreme njenog diplomiranja nije čak ni imao akreditaciju, otkriveno je da je ista sudija u svojoj zvaničnoj prijavi VSS-u navela da je završila Pravni fakultet u Beogradu, što je prema rečima sagovornika Kurira iz pravosuđa, krivično delo.

- Umesto da javnosti objasni kako je moguće da neko bez akreditovane diplome godinama obavlja posao sudije, Kolović Nedeljković je otišla korak dalje, i u svom zvaničnom ličnom listu dostavljenom Visokom savetu sudstva, navela da je diplomirala na „Pravnom fakultetu u Beogradu“ , što je krivično delo - tvrdi sagovirnik Kurira iz vrha pravosuđa.

U dokumentu koji je iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, gde Bratislava Kolović Nedeljković obavlja dužnost, dostavljen Visokom savetu sudstva , pod rubrikom „završeni fakultet“, kako otkriva navedeno je da je dotična diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.

- Istina je, međutim, da je Kolović studije završila na privatnom fakultetu u Novom Sadu, koji u momentu njenog diplomiranja, 2008. godine, nije imao akreditaciju - podseća on.

U zvaničnom aktu koji se šalje državnom organu, kako objašnjava, sudija je lažno navela državni fakultet kao mesto sticanja diplome, najverovatnije "kako bi prikrila činjenicu da je završila privatni neakreditovani fakultet, koji u to vreme nije imao ni zakonsko pravo da izdaje zvanja diplomiranih pravnika".

- Potezi sudije koja je kandidat Jasmine Vasović idu toliko daleko da više nije reč samo o nestručnosti, nego o svesnom pokušaju prevare sistema, zloupotrebi poverenja i gaženju zakona koji bi ta ista sudija trebalo da štiti. I sve to u trenutku kada se kandiduje za mesta člana u instituciji koja će sutra birati sudije u Srbiji - zaključuje naš sagovornik.

Prema ocenama pravnih stručnjaka, ovakvo ponašanje ne samo da predstavlja težu povredu službene dužnosti, nego i osnov za disciplinski postupak i momentalno razrešenje, uz mogućnost krivične odgovornosti zbog falsifikovanja službene isprave.

- U svakoj uređenoj državi ovakva nepravilnost bi bila dovoljna za suspenziju i hitnu proveru verodostojnosti diplome. Ali u sistemu koji godinama grade i kontrolišu kadrovi demokratskih pravosudnih reformi, pravosudne institucije postale su utočište za politički podobne, a ne za stručne i odgovorne ljude - dodaje naš sagovornik.

SKANDAL U PRAVOSUĐU