U četvrtak ujutru dogodio se incident, kada je Aljbin Kurti poslao 2 kamiona i 4 hamera tzv. KBS na severni deo Kosovske Mitrovice, nakon čega je upućen zahtev KFOR-u da reaguje i ispita situaciju.

KFOR je potvrdio tvrdnje KBS da su pripadnici te jedinice greškom skrenuli sa svog kursa na nekoliko minuta i brzo se vratili na svoj prvobitni plan kretanja, odnosno na jug AP Kosova i Metohije.

"U vezi sa vašim pitanjem, potvrđujemo izjave Kosovske policije i tzv. KBS da je dotična jedinica tzv. KBS greškom skrenula sa svog kursa na nekoliko minuta i brzo se vratila na svoj prvobitni plan kretanja, na jugu Kosova", navodi se u odgovoru Kfora.

Takođe, naveli su da je tačka ugovora o neraspoređivanju tzv. KBS ponovljena u telefonskom razgovoru između komandanta Kfora i komandanta tzv. KBS-a, gde je komandant tzv. KBS-a ponovio da je jedinica tzv. KBS-a "greškom" privremeno skrenula sa svog kursa.

"KFOR je dobro raspoređen širom Kosova, uključujući i sever Kosova, i spreman je da odgovori na svaki relevantni bezbednosni razvoj događaja, u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom UN da doprinese bezbednom okruženju za sve ljude i zajednice koje žive na Kosovu", poručili su iz Kfora.

Podsećamo, prema dogovoru iz 2013. godine, pripadnici KBS ne mogu na sever bez dozvole komandanta Kfora. U januaru ove godine, Vlada Kosova je poslala pismo tadašnjem komandantu Kfora generalu Enriku Barduaniju u kome je saopšteno da KBS neće biti raspoređene na sever bez prethodnog odobrenja NATO i njegove misije.