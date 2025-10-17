Slušaj vest

On se između ostalog dotakao teme najavljenog sastanka predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u Budimpešti, i rekao je da je to pitanje za koje je potrebna duga i ozbiljna analiza.

- Ima u našoj zemlji i novinara i političara koji čim vide da se nešto dešava oni sve znaju. Ja koji sam sinoć pričao sa Orbanom dugo o svemu, i dalje nisam siguran šta bih vam rekao. Dobra je vest da se priča o miru, i kada god razgovarate o miru postoji šansa da se do mira dođe - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Kaže da je posebno srećan što su izabrali Mađarsku za domaćina, i da nije siguran da li će to izazvati radost u drugim evropskim prestonicama.

- Siguran sam da ta lokacija nije slučajno izabrana. Ja ću se u ponedeljak ili u sredu videti sa Orbanom. Sada i mi imamo određene molbe, posle sankcija NIS-u, da vidimo kuda i kako to ide. A razgovor Putina i Trampa će opredeliti budućnost sveta. Verujem da će pričati i o nekim drugim stvarima, ne samo o Ukrajini. To je i nova energertska mapa sveta, kako će podeliti svet, računajući naravno na Kinu, bez nje se ne može. Nisam siguran da će Evropi biti ostavljena glavna uloga - kazao je Vučić.

On kaže da je naučio da se pretnjama ne rešavaju problemi, već da problemi samo tinjaju, a na kraju kuljaju.

- Kada kažete Indiji da ne sme da uvozi rusku naftu, i oni kažu u redu, da li mislite da je rukovodstvo te zemlje srećno? To znači da će graditi sve moguće kapacitete da bi za 10 godina mogli da kažu da ne zavise više ni od koga. Takvih slučajeva sada ima na stotine. Kada ih imate toliko, onda vidite da ti problemi rastu. U narednim danima očekujem žestok pritisak liberalne Amerike i Evrope da do samita u Ukrajini ne dođe - naglasio je predsednik.

VUČIĆ O SASTANKU PUTINA I TRAMPA