Sinoć je javnost imala priliku da vidi pravu sliku "nezavisnog" novinarstva na delu. Televizija N1, poznata po ostrašćenim stavovima i selektivnom izveštavanju, napravila je ozbiljan propust ili, bolje rečeno, otkrila svoje pravo lice.

Naime, nakon reklama, program je greškom krenuo ranije, a kamere i mikrofoni ostali su uključeni dok je voditeljka Danica Vučenić davala vrlo problematične instrukcije advokatu Jovanu Rajiću. U trenutku koji se brzo proširio društvenim mrežama, jasno se čuje kako Vučenić izgovara rečenicu:

"Mi sad treba da GLUMIMO kao da se nešto dešava..."

I upravo ovo što je izrečeno na blokaderskoj televiziji razotkriva sve ono na šta se mesecima ukazuje: protesti, koje se uporno pokušava predstaviti kao masovni, spontani i autentični izraz volje građana u stvarnosti su iscenirani performansi sa političkom pozadinom. Kada nema stvarne mase, kada izostane podrška naroda, onda se, očigledno, pribegava glumi.

I to ne bilo kakvoj, već medijski režiranoj, unapred pripremljenoj predstavi za kamere, kako bi se stvorila slika tenzije i "narodnog bunta" tamo gde ga zapravo nema.

Par desetina ljudi koji šetaju i blokiraju saobraćaj ne predstavljaju glas naroda. A sada imamo i dokaz da ni sami organizatori blokaderi, ni njihovi medijski promoteri, u to ne veruju pa zato i moraju da glume!

IZREŽIRAN SKANDAL