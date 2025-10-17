Slušaj vest

On se dotakao i teme lažnih tvrdnji o navodnom prebijanju studentkinje od strane policije rekao da to može da se očekuje od onih kojima je propao pokušaj da izvedu revoluciju.

- Kako im je sve propalo, onda moraju da izmišljaju, da lažu svaki dan nešto - rekao je Vučić odgovarajući nanovinarsko pitanje šta je smisao iznošenja tvrdnji o prebijanju studentkinje, a posle obilaska radova na tunelu "Iriški venac".

On je dodao da je davno rekao da od nekakve revolucije nema ništa i da za to više ne postoji mogućnost.

- Morate da imate takav pokret da ima dominaciju, široku dominaciju u organima prinude. To više nije slučaj, ni blizu, tako da bezveze su pokušaji i zato se trude da od sebe prave žrtvu. Neko ih tuče, maltretira, iako je, kao što ste čuli, reč o devojci borcu koja je sportistkinja. Izmišljena priča da je ona bila u policijskoj stanici - nije bila, nije mogla da bude jer bi tu tragovi postojali. I žao mi je zbog svih tih napada na policiju - rekao je Aleksandar Vučić.

On je rekao da mu je žao i što je policija zloupotrebila svoja ovlašćenja time što je davala, kako je rekao, snimke svuda po gradu, na svakom mestu, od novinara do političara oko porodice Savić.

- Time su zajedno sa medijima pre svega uništili ili pokušali da unište jednu porodicu, to je problem, jer taj čovek se javio policiji želeći da ga država zaštiti, a ne da mu država uništi život. E to je meni problem u delovanju policije - rekao je Vučić.

On je dodao da što se demonstranata tiče, njih policija pazi "kao malo vode na dlanu".

- Tetoši ih, čuva, vodi računa o njima po nalogu kompletnog državnog rukovodstva, ministra unutrašnjih poslova, direktora policije, tu nema nikakvih problema - naveo je Vučić.

Dodao je da će laži biti još.

- Svašta ćete čuti kad budu videli da im je to propalo. Izmisliće sad neki videotop. Ono je bio zvučni top, sad će videoteng da dođe i tako nešto. Razne gluposti ćete da se naslušate, ali nema ništa od tog posla, tako da se bavimo nekim ozbiljnijim temama - rekao je Vučić.

VUČIĆ O NAVODNOM PREBIJANJU STUDENTKINJE