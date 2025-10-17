Slušaj vest

Vučić je rekao da je mu je žao što je policija zloupotrebila svoja ovlašćenja time što je davala, kako je rekao, snimke svuda po gradu, na svakom mestu, od novinara do političara oko porodice Savić.

- Time su zajedno sa medijima pre svega uništili ili pokušali da unište jednu porodicu, to je problem, jer taj čovek se javio policiji želeći da ga država zaštiti, a ne da mu država uništi život. E to je meni problem u delovanju policije - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje kako je fotografija uslikanog monitora sa zapisnikom o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama.

U pitanju je tajni dokument iz istrage koju je pokrenulo Treće osnovno tužilaštvo, a koji, kako otkriva naš izvor, nikako nije smeo da se objavljuje u javnosti, naročito ne u početnoj fazi istrage i to pre nego što su ispitani svi svedoci.

Pod lupom tužilaštva, dodaje naš sagovornik, biće i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je ošteceni prijavio izvršenje krivičnog dela.