Slušaj vest

Predlog da sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Bratislava Kolović Nedović bude član Visokog saveta sudstva, sa diplomom privatnog fakulteta koji u vreme njenog diplomiranja nije imao akreditaciju, u najmanju ruku, šokirala je i stručnu, ali i širu javnost.

O ovom slučaju za Redakciju govorio je prof.dr Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta i sudija Ustavnog suda.

Izbor članova Visokog saveta sudstva i tužilaštva

- Želim pre svega da upoznam javnost sa tim da je u toku postupak izbora članova Visokog saveta sudstva i članova Visokog saveta tužilaštva, uslovno rečeno, novih organa kako su koncipirani prema Ustavu, zbog jednog krajnje neobičnog rešenja koje predviđa da se istaknuti pravnici iz reda ta dva organa biraju tek po isteku mandata prethodnog saziva. Pošto se to sada približilo, moram da kažem da je to izuzetno važan izbor. Ne samo zbog toga što prvi put biramo članove Visokog saveta sudstva, a to sad rade sudije, pošto je Narodna skupština to svoje pravo iskoristila pre dve godine. Takođe, i zbog toga što imamo jedno stanje, jednu atmosferu u kojoj postoji veliko nepoverenje kada je reč o pravosuđu, možda nešto više tužilaštvu nego sudstvu, ali i jednom i drugom - započeo je Petrov i naglasio važnost izbornog procesa:

VLADAN PETROV O SKANDALU ZA IZBOR ČLANOVA VSS! Iz prakse znam koliko su slabiji kandidati s privatnih fakulteta, nama trebaju najbolji Izvor: Kurir televizija

- I zato je jako važno da svi organi koji učestvuju u ovom zakonu, vrlo precizno i pedantno u uređenom postupku, vode računa o tome da zaista predlažu najbolje moguće kandidate. Bilo bi kao profesoru univerziteta meni zaista nezgodno da govorim o tome kakav je kvalitet nekog privatnog fakulteta, jer moramo da budemo iskreni do kraja i reći ono što je istina. Taj privatni fakultet, iz određenih razloga, neću reći nažalost, zaista završava jako veliki broj studenata i taj fakultet je po Ustavu izjednačen sa državnim pravnim fakultetima. To se odražava, ja to mogu da kažem kao ispitivač na pravosudnom ispitu, i na broj kandidata koji dolaze sa tog i sličnih fakulteta, koji kasnije, naravno, kada polože pravosudni ispit i steknu određene uslove, mogu biti birani za sudije najnižestepenog osnovnog suda pa nadalje.

Budući da mu zbog pozicije koju vrši nije dozvoljeno da odlučuje u završnom postupku, imao je apel za kolege.

- Dakle, ja ne mogu, zaista i zbog pozicije koju zauzimam i zbog mogućnosti da odlučujem o tome u finalnom nekom koraku, da se izjašnjavam o konkretnoj situaciji, ali apelujem na organe koji sprovode izbore, uključujući i na sve sudije koji će učestvovati u izboru, oni koji će na kraju postati članovi Visokog saveta sudstva. Isto to važi i za tužilaštvo, da zaista vode računa o tome da se biraju najbolji kandidati, da možda kandidati koji su, pogotovo, iz tih nižestepenih sudova, zaista moraju u tom smislu da imaju jednu perfektnu biografiju, pa hajde tako da budem ličan, možda i završen državni pravni fakultet.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO:

PROFESOR VLADAN PETROV U "USIJANJU" BEZ ZADRŠKE "Plenumi su zapravo tajne političke skupštine, a studenti samo paravan!" Poslao poruku i svom matičnom fakultetu Izvor: Kurir televizija