"NA N1 SU JUČE BILI NERVOZNI, ŠOLAK IZGUBIO NA ARBITRAŽI U HOLANDIJI" Predsednik Vučić o skandalu i "glumatanju" blokaderske televizije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je skandal na televiziji N1, kada je voditeljka te televizije Danica Vučenić dala instrukcije gostu da "glume da se nešto dešava".
"Juče su bili nervozni. Stigla vest da je Šolak izgubio na arbitraži u Holandiji", rekao je Vučić.
Predsednik se osvrnuo i na optužbe da je on doveo nove direktore u Junajted mediju.
"Ja doveo nove direktore? U životu ih nisam ni čuo ni video. Ne gledam tu televiziju", rekao je predsednik obilazeći radove na najdužem tunelu u Srbiji "Iriški venac" od 3,5 kilometra, u okviru projekta za izradnju brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma, na Fruškogorskom koridoru.
