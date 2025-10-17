Slušaj vest

- Blokada Pete beogradske gimnazije nezakonit čin, dva odeljenja su inicijatori blokade. Školom upravlja direktor, a ne Savet roditelja, Školski odbor ili vajber grupe. Vrlo brzo će biti raspisan konkurs za direktora, jer je ovo drugi mandat Danke Nešović na mestu vršiteljke dužnosti direktorke, zna se ko bira direktora po zakonu. Peta gimnazija izabrana je da bi bila „hotel” za one, koji dolaze iz drugih delova Srbije i idu ka Novom Sadu na skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra. To je pokušaj početka obnove obojene revolucije u obrazovanju - rekao je Stanković.

Ovo je bila tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde je sa urednicom i voditeljkom Snežanom Petrović razgovarali prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, dok se u program uključio i prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

- Potpuno se slažem sa suštinom koju je rekao ministar, da je ovo pokušaj ponovnog vraćanja na ono što je bilo prisutno u našem obrazovnom sistemu skoro godinu dana i za šta smo mislili svi da je iza nas, jer je leto bilo relativno mirno, pogotovo na fakultetima. Nadam se iskreno da će Peta gimnazija ostati usamljeni primer i da je povod koji je doveo do svega ovoga, po meni potpuno irelevantan - rekao je Jakovljević.

DO KADA ĆE DRŽAVA TOLERISATI BLOGADU PETE GIMNAZIJE? Gosti Kurir televizije: Direktorka hrabro preuzela ovaj posao, svakom normalnom jasno da je dosta blokada Izvor: Kurir televizija

Direktorka Pete hrabra i odgovorna

Pohvalio je rad vd direktorke Pete gimnazije Danke Nešović čiju smenu gimnazijalci traže.

- Prilično je nezahvalna stvar kada neko preuzme da rukovodi školom u kojoj nikad nije pre toga radio, ali je i takođe vrlo odgovorno i vrlo hrabro. Tako da direktorki treba odati bilo priznanje što je u jednom momentu, koji je bio vrlo delikatan, pokazala snagu i hrabrost da preuzme rukovođenje tom institucijom koja je od veoma velikog značaja za funkcionisanje srednjoškolskog obrazovanja i celokupnog obrazovanja zemlje Srbije.

Drugi gost Kurir televizije komentarisao je šta država treba da učini povodom blokade Pete gimnazije.

Foto: Kurir Televizija

- Ne sme da se dozvoli ugrožavanje našeg obrazovnog sistema nadalje. Ja mislim da sve što je potrebno država mora da preduzme i to je teško prosuditi iz ove fotelje ili iz bilo kojeg studija. To moraju da budu detaljne analize i pravi potezi da se povuku. Ne sme da se dozvoli da ponovo školska godina bude ugrožena u srednjim školama. Politika se vodi u institucijama i zna se kako se ko se bavi politikom, ne smeju đaci da budu uvučeni u to i tu nema opravdanja - smatra Miletić.

Policija da uđe ako treba

Upitan da li deli mišljenje profesora Filozofskog fakulteta Čedomira Antića da policija treba da uđe u školu, rekao je:

- Ako treba, treba. Ja ne mogu da procenim iz ove pozicije, ali to nije tabu tema. Nije tabu tema da niko ne može da blokira školu. Pričali smo o autonomiji univerziteta i to vraća se u neki period hladnoratovski kad je bila politička borba komunizma i kapitalizma. To su totalno druge dimenzije. U ovoj sad situaciji, posle iskustva koje smo imali, posle štete koja je naneta pre svega omladini, pa posle i celom društvu, mi ne smemo da ponavljamo iste greške i to nema veze s politikom. Ja sam siguran da će to svaki normalan čovek razumeti da je bilo dosta.

