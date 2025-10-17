"Neko ih obmanjuje da je to normalno"

"Neko ih obmanjuje da je to normalno"

Vučić je komentarišući protest u Smederevu na kome je policija sprečila blokadere da oštete prugu, rekao da sečenje šina nije normalno ni u Srbiji niti u nekoj drugoj zemlji.

"Trebalo im je dozvoliti, nisam ni znao, niti pratio. Napravila je veliku grešku policija. Sinoć je trebalo da ih pusti, da krenu u to i sve da ih pohapse", istakao je Vučić.

Koliko ti oboleo moraš da budeš da sečeš šine i da misliš da niko ništa neće da preduzme po tom pitanju, upitao je Vučić.

"Šta li je u tvojoj glavi, sem slame? Kako si to zamislio? Ali ne vredi, na to ih neko nagovara, neko ih obmanjuje da je to moguće, da je to normalno, da će to sve da prođe itd. To nije normalno ni u jednoj zemlji, nije normalno ovde, niti će ikada biti", rekao je Vučić prilikom obilaska radova u tunelu "Iriški venac".

On je dodao da nije znao "za ovo ludilo u Smederevu da su hteli šine da skidaju".

"Samo ih pustite, čim pipnu šine nečim, e tad ih sve pohapsite. To je trebalo da urade, a ne da se pravi kordon ispred njih. Ma evo, pusti ga i onda ih uhapsi sve", rekao je on.

Na pitanje kako komentariše to što juče inženjer Zoran Đajić poručio da će 2. novembra završiti u Zabeli, Vučić je rekao da taj čovek, što bi rekao narod, nije u vinklu.