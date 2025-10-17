Slušaj vest

Blokaderska N1 televizija direktno je sinoć prenosila teororistički čin u Smederevu gde su blokaderi, predvođeni članovima pokreta "Tvrđava" nameravali i pokušali da unište železničku prugu u tom gradu!

Brzom reakcijom policije sprečen je pokušaj sabotaže, a dvojica pripadnika pokreta su privedena. Prema svedočenju sa lica mesta, Nikola Krstić iz pokreta Tvrđava je pokušao da iz automobila preuzme sredstva za uklanjanje pruge, ali ga je policija u tome sprečila.

Na licu mesta bila je ekipa N1, koja je bez ikakve osude ovog terorističkog čina izveštavala, i maltene žalila što pokušaj sabotaže pruge nije uspeo.

"Sada građani odlučuju između dve opcije, dakle da li da se na neki način prekine pruga ili da se ode do političke stanice i da se traži oslobađenje dvojice članova pokreta Tvrđava... Sada smo stigli do stanice policije gde će građani zahtevatiu oslobađanje. To su Nikola Krstić koji se se obratio na skupu koji je pozvao građane da se ne sukobljavaju sa policijom. Oni su bili pripremili alat u svojim automobilima kojim su nameravali da prekinu prugu koja prolazi kroz centar Smedereva... Rok je bio do danas. Policija ih je u tome sprečila, privedena su dvojica članova Tvrđave. Ja moram priznati da je bilo veliko negodovanje građana zbog toga što večeras nije izvedena ta akcija", rekla je reporterka iz Smederav u uključenju uživo u program.

Ona je imala i sagovrnika blokadera koji je rekao da je deo građana rešio da ostane ispred pruge.

"Mislim da su odlučili da deo njih pokuša da rukama iščupa tu nelegalnu prugu". izjavio je on.

Infrastruktura poput železničkih pruga spada u objekte od posebnog značaja za funkcionisanje države. Njeno oštećivanje ili uklanjanje van zakonskih procedura podleže krivičnom gonjenju i može dovesti do tragičnih posledica, uključujući ugrožavanje života putnika, železničkih radnika, kao i građana u okolini.

Predsednik Aleksandar Vučić danas je komentarisao protest u Smederevu na kome je policija sprečila blokadere da oštete prugu, rekao da sečenje šina nije normalno ni u Srbiji niti u nekoj drugoj zemlji.