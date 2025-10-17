Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas da živimo u komplikovanom vremenu, ogromnih promena na svetskoj sceni, kao i da je važno da Srbija bude stabilna i bezbedna, ali i da nastavi da se razvija i zahvalila pripadnicima BIA što to svojim radom omogućavaju svojoj državi i svim njenim građanima.

Brnabić je tokom svečanosti upriličene povodom Dana Bezbednosno-informativne agencije, kojoj je prisustvovala kao izaslanik predsednika Aleksandra Vučića, u svoje i u ime predsednika uputila najiskrenije čestitke svim pripadnicima BIA.

Poručila je da je BIA simbol duge tradicije očuvanja bezbednosti naše države i navodeći da vuče korene još iz 1899. godine, kazala je da se tokom više od dve decenije svog savremenog postojanja pokazala definitivno kao jedan od osnovnih stubova stabilnosti Srbije.

"Vaš rad, stručnost, istrajnost čine temelj na kojima počiva nezavisnost i sigurnost Srbije i samim tim bezbednost naših građana", poručila je Brnabić pripadnicima BIA i navela da im njihov poziv ne dozvoljava da se odmore i da se posvete privatnim stvarima i porodicama.

Kako je rekla, njihov posao nikada ne staje i sasvim ispravno očekuje se da su svakog trenutka na raspolaganju državi i građanima.

"Upravo zbog toga želim da iskoristim ovaj dan i da vam se zahvalim, ali i vašim porodicama, jer predano radite na očuvanju bezbednosti. Iako ste često skriveni od pažnje javnosti, iako vaš rad nije vidljiv, vi ste ti koji svojim delima štite naš ustavni poredak, institucije, ali i sve naše građane, njihovu volju, slobodu, njihovo pravo da odlučuju sami o sudbini svoje zemlje, da to ne odlučuje neko umesto njih i da im ne nameće", kazala je Brnabić.

Navela je da živimo u komplikovanom vremenu, ogromnih promena na svetskoj sceni i dodala da se svetski poredak menja.

Foto: Marko Karović

Kako je rekla, sudaraju se geopolitički interesi, ruši se međunarodni poredak ustanovljen nakon Drugog svetskog rata, a multilateralizam se napušta zarad pojedinačnih interesa.

"Čitav sistem vrednosti kakav poznajemo se menja, a na udaru ekstremne levice nalazi se sve ono što je suština i srž jednog demokratskog, pravnog poretka. Sve to izaziva političku, ekonomsku i društvenu nestabilnost, u takvim vremenima treba da zaštitimo Srbiju i njene institucije, treba da zaštitimo naš narod, sve naše građane i njihovu volju i ne samo to, to nije dovoljno, mi treba da nastavimo da uprkos svim potresima u svetu obezbedimo da naša zemlja nastavi da se razvija, ekonomski razvija", istakla je Brnabić.

Dodala je da je neophodno da se ostvari mogućnost za rast plata, penzija, nastaviti gradnju puteva.

"Mi moramo da obezbedimo da u svakom infrastrukturnom smislu i segmentu dalje gradimo Srbiju. Ne radi se samo o tome da se zaštitimo, već i da nastavimo da jačamo Srbiju i to nije nemoguće, ali je izuzetno teško i zahteva od svih nas da radimo više, da budemo posvećeniji, disciplinovaniji, da učimo više, da budemo još hrabriji i odvažniji i moja poruka i molba za vas je da budete još više nepokolebljivi i posvećeni zaštiti nacionalnih i državnih interesa", kazala je Brnabić.

Istakla je da će država nastaviti da ulaže u uslove u kojima rade pripadnici BIA i navela da zbog stepena odgovornosti i izazova sa kojima se suočavaju, država je čvrsto opredeljena da sve još više unapredi.

"Skupština Srbije, svi državni organi i građani cene vašu službu, njen značaj, nastavite da radite tako da nam Srbija ostane stabilna, bezbedna i ponosna, da bude stabilna, samostalna, nezavisna, suverena država o čijoj budućnosti će odlučivati samo građani Srbije", rekla je.