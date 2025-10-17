Slušaj vest

Profil Dragana Šolaka i višestruko problematičan karakter njegovog biznisa, koji je izgradio kroz Junajted grupu, sve više zaokuplja pažnju međunarodnih istraživača korupcije na globalnom nivou. Veze Šolaka, osnivača Junajted grupe, sa finansijama zvanične Moskve i ruskim oligarsima posebno su indikativne u aktuelnom trenutku globalnog prestrojavanja, pa otkrića o tome iz istrazivanja Kurira dobijaju sve više potvrda.

Nova potvrda pisanja Kurira o lažnom imidžu zaštitnika zapadnih vrednosti, na kojem je Šolak crpeo kredibilitet kod svojih poslovnih partnera, stiže od uglednog Visegrad 24, medija koji se bavi istraživačkim temama i korupcijom širom sveta.

Uz citiranje naših tekstova o Šolaku i švajcarskom advokatu Volframu Kuoniju, njegovoj glavnoj vezi sa ruskim finansijama, Visegrad 24 je objavio detalje koji osnivača Junajted grupe smeštaju u sivu zonu biznisa koju su ruski moćnici godinama razvijali ispod radara, štiteći i uvećavajući svoj kapital.

Kurir je u svojim istraživačkim tekstovima o poslovnom carstvu Šolaka ukazivao na činjenicu da je taj biznis izgrađen pod plaštom isticanja prozapadnih vrednosti i slobode medija, a zapravo je pravi motiv uvek bio i ostao novac, ma sa koje strane da dolazi. Naša otkrića potpuno su srušila lažnu sliku o brizi za slobodnu reč, kao što su Šolakove ruske konekcije razbile mit o proevropskom, prozapadnom i antiruskom narativu, na kojem je počivala kako uređivačka politika njegovih medija, tako i javno komunicirana poslovna filozofija.

Da je sve to bila fasada iza koje je Šolak skrivao svoje ofšor intrige i mnogobrojne finansijske tokove povezane s Moskvom, preko Kuonija koga je svet finasija prozvao "bankar Kremlja", potvrdili su i upravo objavljeni navodi istraživačkog tima Visegrad 24.

- Gazprom uspeva da ubaci svoje zaposlene na medijsko tržište Balkana preko Junajted grupe i Volframa Kuonija. Ruski uticaj je takođe prodro u Junajted grupu, koju je osnovao najbogatiji čovek u Srbiji Dragan Šolak. Svog dugogodišnjeg poslovnog partnera i savetnika, švajcarskog advokata Volframa Kuonija, postavio je za predsednika Upravnog odbora Junajted medije, dok je on u isto vreme bio potpredsednik švajcarsko-ruske Gazprom banke i jedan od najbližih saradnika izvršnog direktora Gazproma Alekseja Milera - navodi Visegrad 24.

Ovaj medij naglašava da je Kuoni takođe pomogao Šolaku i Junajted mediji, čime je "otkriven i deo Šolakovog mehanizma koji mu omogućava da istovremeno ima televiziju N1, franšizu američkog CNN-a, i da, kako su otkrili slovenački mediji, u pozadini gradi svoj biznis sa čovekom uticajnim u ruskim krugovima Volframom Kuonijem". Dalje se u tekstu pozivaju na pisanje Kurira, pa između ostalog pišu:

1/9 Vidi galeriju Visegrad 24 o ruskim vezama Dragana Šolaka Foto: Printscreen

- Kako prenosi Kurir, slovenački istraživčki novinar Bojan Požar objavio je detalje u vezi sa Šolakovom "ruskom vezom u srcu Evrope". Reč je o poznatom švajcarskom "advokatu preduzetnika" Volframu Kuoniju, koji je čak 2015. godine pokušao da postane poslanik u švajcarskom parlamentu, ali nije uspeo, uprkos ogromnim finansijskim ulaganjima (Šolakovim ili ruskim, ostaje otvoreno pitanje čijim tačno) u njegovu izbornu kampanju - deo je teksta pomenutog medija kojim se zapravo potvrđuje sve ono o čemu je Kurir ranije pisao.

Tako Visegrad 24 podseća na čudnu okolnost, na koju smo i mi ukazivali, da je Kuoni bio potpredsednik švajcarsko-ruske Gazprombanke i obavljao je funkciju predsednika Upravnog odbora Šolakove Junajted medije sve do maja 2022. godine, dakle nekoliko meseci nakon ruskog napada na Ukrajinu.

- U februaru 2022. godine, švajcarski mediji su, između ostalog, izvestili da "Kuonijeva advokatska kancelarija iz Ciriha živi od bogatih Rusa", dok je sam Kuoni imao jednu od ključnih uloga u širenju Šolakovog medijskog carstva još od 2010. godine - napominje se u tekstu, uz opasku da se Kuoni i Šolak pojavljuju u "Malta Files" i "Pandora Papers".

Visegrad 24 objašnjava da je Kuoni bio glavni kreator paravana preko kojeg su se skrivale nelegalne transakcije u Italiji, pre svega kupovina luksuznih vila na ostrvu Sardinija za potrebe ruskih kompanija. Zbog tih sumnjivih poslova i italijanski mediji su se bavili vezama Kuonija sa Šolakom i drugim tajkunima i oligarsima. Kurir je i o ovome pisao, jer su sve te veze dospele na prvu stranu dnevnih novina La Verita.