Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorkom Francuske u Srbiji Florans Ferari o daljem razvoju bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, obrazovanja, kulture i zelene tranzicije, kao i mogućnostima za produbljivanje u istoriji utemeljenog prijateljstva.

Tokom prve posete ambasadorke, Macut je posebno istakao značaj francuskih investicija u Srbiji, kao i saradnju u oblastima infrastrukture i energetike, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Predsednik Vlade zahvalio je Francuskoj na podršci koju pruža Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i ponovio da Vlada ostaje čvrsto posvećena sprovođenju neophodnih reformi.

Francusku, kao jednog od osnivača i najuticajnijih članica EU, prepoznajemo kao veoma važnog partnera čija bi nam podrška mnogo značila u ubrzanju dinamike pregovora, podvukao je premijer prof.dr Macut.

Ambasadorka Ferari rekla je da će, kao i njen prethodnik, nastojati da doprinese daljem razvijanju prijateljskih odnosa i da je Beograd za Pariz ključni partner u regionu Zapadnog Balkana.

Politički dijalog i saradnja u brojnim sektorima ostaje visoko na zajedničkoj agendi, saglasili su se sagovornici ističući da je potrebno nastaviti sa jačanjem veza dveju zemalja.

