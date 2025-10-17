ĐILAS I KURTI RAME UZ RAME, FICA IZBACILI ZBOG SUVERENE POLITIKE: SSP i Samoopredeljenje i zvanično postali sestrinske stranke
Time su i zvanično Đilasov SSP i Kurtijevo Samoopredeljenje postali sestrinske stranke.
Ova grupa stranaka levog centra je takođe iz svog članstva isključila partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica.
Partija Smer SSD Roberta Fica reagovala je na Fejsbuku porukom da se "konačno oslobodila" članstva u evropskoj partiji PES.
- Partija Smer SSD - Slovačka socijaldemokratija je konačno slobodna! Okončanje članstva u Partiji evropskih socijalista zbog suverenog stava slovačke vlade je naša pobeda, a njihova sramota - napisao je u ime partije šef vladinog kabineta Juraj Gedra.
Članovi PES, čija je politička grupa u Evropskom parlamentu Progresivni savez socijalista i demokrata, na partijskom kongresu u Amsterdamu su glasali i za prijem francuske levičarske, ekološke i proevropske partije Plas publik (Place Publique).