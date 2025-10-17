Slušaj vest

Time su i zvanično Đilasov SSP i Kurtijevo Samoopredeljenje postali sestrinske stranke.

Ova grupa stranaka levog centra je takođe iz svog članstva isključila partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica.

Partija Smer SSD Roberta Fica reagovala je na Fejsbuku porukom da se "konačno oslobodila" članstva u evropskoj partiji PES.

- Partija Smer SSD - Slovačka socijaldemokratija je konačno slobodna! Okončanje članstva u Partiji evropskih socijalista zbog suverenog stava slovačke vlade je naša pobeda, a njihova sramota - napisao je u ime partije šef vladinog kabineta Juraj Gedra.

Članovi PES, čija je politička grupa u Evropskom parlamentu Progresivni savez socijalista i demokrata, na partijskom kongresu u Amsterdamu su glasali i za prijem francuske levičarske, ekološke i proevropske partije Plas publik (Place Publique).

Ne propustitePolitikaŠTA POKUŠAVAJU STUDENTI BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA, ŠTA NAM TO PODVALJUJU?! Pogledajte skandaloznu najavu šetnje do Novog Sada
studenti blokaderi
PolitikaDO KADA ĆE DRŽAVA TOLERISATI BLOKADU PETE GIMNAZIJE? Gosti Kurir televizije: Direktorka hrabro preuzela ovaj posao, svakom normalnom jasno da je dosta blokada
Peta.jpg
PolitikaBLOKADERI POKUŠALI DA UNIŠTE ŽELEZNIČKU PRUGU, POLICIJA SPREČILA TERORISTIČKI ČIN! Imali alat u kolima, hteli i rukama da čupaju, N1 sve prenosila! (VIDEO)
pruga N1.jpg
Politika"TREBALO JE DA IH PUSTE DA POKUŠAJU, A ONDA SVE DA IH POHAPSE" Vučić o sumanutom planu blokadera, hteli da iseku šine u Smederevu!
IMG-20251009-WA0122.jpg